Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi - Son Dakika
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Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi

06.10.2022 20:36
Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi

Stat: Sivas 4 EylülHakemler: Jose Luis Munuera, Inigo Prieto, Antonio Ramon Martinez Moreno (İspanya)Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Erdoğan Yeşilyurt, Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan (Dk. 60 Murat Paluli), Ulvestad (Dk. 90 Angielski), Charisis (Dk.

Stat: Sivas 4 Eylül

Hakemler: Jose Luis Munuera, Inigo Prieto, Antonio Ramon Martinez Moreno (İspanya)

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Erdoğan Yeşilyurt, Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan (Dk. 60 Murat Paluli), Ulvestad (Dk. 90 Angielski), Charisis (Dk. 46 Robin Yalçın), Dia Saba, Gradel (Dk. 46 N'Jie), Yatabare

Ballkani: Frasheri, Thaqi, Sinani, Jashanica, Potoku, Dellova, Emerllahu, Zyba (Dk. 90 Kapra), Korenica (90+7 Tusha), Krasniqi (90+7 Zarubica), Rrahmani (Dk. 85 Berisha)

Goller: Dk. 1 Ulvestad, Dk. 75 Erdoğan Yeşilyurt, Dk. 90+1 Yatabare (Demir Grup Sivasspor), Dk. 20 Thaqi, Dk. 31 Potoku, Dk. 66 Korenica, Dk. 90+4 Krasniqi (Ballkani)

Sarı kartlar: Dk. 65 Emerllahu, Dk. 77 Zyba, Sinani 90+9 (Ballkani), Dk. 73 N'Jie, Dk. 77 Uğur Çiftçi, Dk. 78 Dia Saba (Demir Grup Sivasspor)

Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu'nun üçüncü haftasında Kosova temsilcisi Ballkani'ye 4-3 mağlup oldu.

48. dakikada Korenica'nın ceza yayının gerisinden şutunda, top defansa çarparak kornere çıktı.

50. dakikada Robin Yalçın'ın sağ çaprazdan ön direğe yerden gönderdiği meşin yuvarlağı defans araya girerek uzaklaştırdı.

52. dakikada Robin Yalçın'ın ceza yayının sağından arka direğe ortasında Yatabare'nin kafa vuruşunda, kaleci sağına uzanarak topu çıkardı.

59. dakikada duvar paslarıyla rakip ceza sahasına ilerleyen Sivasspor'da ceza yayının gerisinde topla buluşan Ulvestad'ın şutunda kaleci sağına yatarak meşin yuvarlağı çıkardı.

61. dakikada ev sahibi ekip baskıyı artırdı. Uğur'un sol kanattan ön direğe ortasında topla buluşan Yatabare'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direkten döndü.

64. dakikada sol kanattan Uğur Çiftçi'nin ortasında penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Yatabare'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

66. dakikada Ballkani farkı 2'ye çıkardı. Penaltı noktasının sağında Thaqi ile duvar pası yaptıktan sonra topu önüne alan Korenica, yerden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı uzak direkte filelerle buluşturdu: 1-3

75. dakikada Sivasspor farkı 1'e indirdi. Dia Saba'nın ara pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Erdoğan Yeşilyurt'un plasesiyle top ağlarla buluştu: 2-3

88. dakikada Dia Saba'nın ortasıyla arka direkte topla buluşan Erdoğan Yeşilyurt'un sert şutunda, kaleci son anda sağına yatarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

90+1. dakikada Sivasspor eşitliği yakaladı. Murat Paluli'nin sağ çaprazdan ortasına arka direkte hareketlenen Yatabare, düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 3-3

90+4. dakikada konuk ekip tekrar öne geçti. Berisha'nın sol kanatta çizgiye inip içeriye çevirdiği topu Murat Paluli'nin ters vuruşu sonrasında kaleci çeldi. Pozisyonu iyi takip eden Krasniqi meşin yuvarlağı boş filelere gönderdi: 3-4

Karşılaşma konuk ekibin 4-3 üstünlüğüyle sona erdi.

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Kaynak: AA

Erdoğan Yeşilyurt, Murat Paluli, Uğur Çiftçi, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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