Futbol: UEFA Avrupa Ligi - Son Dakika
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Futbol: UEFA Avrupa Ligi

13.10.2022 20:36
Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Stat: AEK ArenaHakemler: Pawel Raczkowski, Radoslaw Siejka, Adam Kupsik (Polonya)AEK Larnaka: Piric, Rosales, Milicevic, Tomovic, Garcia, Gustavo Ledes, Faraj, Mamas, Sanjurjo, Altman, TrickovskiFenerbahçe: Altay Bayındır, Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Szalai, Ferdi Kadıoğlu, İsmail...

Stat: AEK Arena

Hakemler: Pawel Raczkowski, Radoslaw Siejka, Adam Kupsik (Polonya)

AEK Larnaka: Piric, Rosales, Milicevic, Tomovic, Garcia, Gustavo Ledes, Faraj, Mamas, Sanjurjo, Altman, Trickovski

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Szalai, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Lincoln Henrique, Alioski, Arda Güler, Rossi, Pedro???????

Gol: Dk. 16 Pedro (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 33 Arda Güler, Dk. 43 Lincoln Henrique (Fenerbahçe), Dk. 39 Garcia, Dk. 41 Mamas (AEK Larnaka)

UEFA Avrupa Ligi B Grubu dördüncü haftasında Kıbrıs Rum Kesimi'nde oynanan AEK Larnaka-Fenerbahçe maçının ilk yarısını sarı-lacivertliler 1-0 önde tamamladı.

5. dakikada İsmail Yüksek'in orta sahada kaptırdığı topla hücuma çıkan Mamas ceza sahası dışından şutunu çekti, kaleci Altay meşin yuvarlağı kornere çeldi.

16. dakikada Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Alioski'nin soldan ortaladığı topu Pedro altı pas içinde tek dokunuşla ağlara gönderdi.

22. dakikada kullanılan serbest vuruşta arka direğe gönderilen meşin yuvarlağı Szalai kafayla içeri çevirdi, Gustavo Henrique'nin yakın mesafeden kafayla vurdu, top kalecide kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

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Futbol: UEFA Avrupa Ligi Futbol: UEFA Avrupa Ligi
Kaynak: AA

Gustavo Henrique, Radoslaw Siejka, Polonya, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: UEFA Avrupa Ligi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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