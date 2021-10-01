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Futbol: UEFA Avrupa Ligi - Son Dakika

Futbol: UEFA Avrupa Ligi

01.10.2021 00:11
Futbol: UEFA Avrupa Ligi, System.String[]

Stat: VelodromeHakemler: Pawel Raczkowski, Radoslaw Siejka, Adam Kupsik (Polonya)Olimpik Marsilya: Lopez, Lirola, Alvaro, Saliba, Peres, Guendouzi, Gueye, Cengiz Ünder, Harit (Dk. 80 Fuente), Dieng (Dk. 60 Milik), PayetGalatasaray: Muslera, Boey (Dk.

Stat: Velodrome

Hakemler: Pawel Raczkowski, Radoslaw Siejka, Adam Kupsik (Polonya)

Olimpik Marsilya: Lopez, Lirola, Alvaro, Saliba, Peres, Guendouzi, Gueye, Cengiz Ünder, Harit (Dk. 80 Fuente), Dieng (Dk. 60 Milik), Payet

Galatasaray: Muslera, Boey (Dk. 65 Yedlin), Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Berkan Kutlu (Dk. 87 Luyindama), Taylan Antalyalı, Morutan (Dk. 72 Emre Kılınç), Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 87 Babel), Halil Dervişoğlu (Dk 72. Diagne)

Sarı kartlar: Dk. 53 Boey, Dk. 90+5 Diagne (Galatasaray), Dk. 90+5 Saliba, Dk. 90+6 Alvaro (Olimpik Marsilya)

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki ikinci maçında Galatasaray, Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya'yla deplasmanda 0-0 berabere kaldı.

51. dakikada Cengiz Ünder'in sağdan Galatasaray savunmasının arkasına sarkarak yaptığı ortada, arka direkte müsait durumda Dieng topa istediği gibi vuramadı ve meşin yuvarlak auta çıktı.

60. dakikada Payet'in sağdan kullandığı korner sonrası Saliba'nın kafa vuruşunda, top üst direğe çarparak oyuna döndü ve savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

75. dakikada Van Aanholt'un müdahalesi sonrası ceza sahası içinde Guendouzi'nin yerde kaldığı pozisyonda hakem Pawel Raczkowski penaltı kararı verdi. VAR'dan yapılan uyarı sonrası pozisyonu ekrandan izlemeye giden Raczkowski, penaltı kararını iptal etti.

Kalan sürede iki takımın da çabaları gol getirmedi ve müsabaka 0-0 eşitlikle tamamlandı.

Olimpik Marsilya, Radoslaw Siejka, Cengiz Ünder, Polonya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: UEFA Avrupa Ligi - Son Dakika Spor


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