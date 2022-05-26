Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Çağlar Uyarcan
Yukatel Kayserispor: Lung, Onur Bulut, Hosseini, Attamah, Carole, Kemen, Ramazan Civelek, Bertolacci, Emrah Başsan, Thiam, Mustafa Pektemek
Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Erdoğan Yeşilyurt, Ulvestad, Fajr, Gradel, Yatabare
Gol: Dk. 33 Ramazan Civelek (Yukatel Kayserispor)
Ziraat Türkiye Kupası final maçında Yukatel Kayserispor, Demir Grup Sivasspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.
1. dakikada soldan ceza sahasına giren Gradel'in vuruşunda top savunmadan döndü. Altıpasın sol çaprazında topu önünde bulan Grandel'in yaptığı ikinci vuruşta ise kaleye paralel giden meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
14. dakikada gelişen Yukatel Kayrerispor atağında Mustafa Pektemek'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Emrah Başsan'ın sert şutunda, meşin yuvarlak son anda araya giren Appindangoye'den döndü.
25. dakikada Bertolacci'nin soldan kullandığı kornerde, arka direkte iyi yükselen Thiam'ın kafa vuruşunda top yandan auta gitti.
33. dakikada Yukatel Kayserispor 1-0 öne geçti. Carole'ün soldan yaptığı ortada, ceza sahasında Uğur Çiftçi'nin uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Ramazan Civelek, ceza yayının sağ tarafında yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı: 1-0.
38. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un sağdan ortasına kale önünde müsait durumda bulunan Ulvestad'ın kafa vuruşunda, top yandan auta çıktı.
43. dakikada Yukatel Kayserispor ikinci gole çok yaklaştı. Emrah Başsan'ın pasıyla soldan ceza sahasına giren Thiam'ın şutunda, top yan direğe çarparak dışarı gitti.
Yukatel Kayserispor maçın ilk yarısını 1-0 önde bitirdi.
Son Dakika › Spor › Futbol: Ziraat Türkiye Kupası Finali - Son Dakika