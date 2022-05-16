Futsalda yarı final bileti alan takımlar belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Futsalda yarı final bileti alan takımlar belli oldu

16.05.2022 10:41
Futsalda yarı final bileti alan takımlar belli oldu

Elazığ'da Okul Sporları Yıldızlar Futsal Yarı Final müsabakaları sona erdi.

Elazığ'da Okul Sporları Yıldızlar Futsal Yarı Final müsabakaları sona erdi.

Elazığ'da ev sahipliğinde 12 - 15 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen ve 14 ilden 180 sporcunun katıldığı Okul Sporları Futsal Yıldızlar Yarı Final müsabakaları sona erdi. Mersin, Van, Kayseri ve Kilis, yarı final bileti alan takımlar oldu.

Turnuva hakkında bilgi veren Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, "Şehrimizin ev sahipliği yaptığı okul sporları yıldızlar futsal müsabakaları sona erdi. Müsabakalarda takımlarımız galip gelmek için ter döktü. Galibiyetin mutluluğunu gülerek, eğlenerek sevinenlerin olduğu gibi, mağlubiyetle üzülen gençlerimizde oldu. Ev sahibi olarak kafilelerimizin rahatlığı konusunda elinden geleni yapan, şehrimizden memnun ayrılmaları için çaba gösteren ekibimize çok teşekkür ediyorum. Dereceye giren tüm sporcuları ve antrenörleri tebrik ediyor, başarılar diliyorum" dedi. - ELAZIĞ

Futsalda yarı final bileti alan takımlar belli oldu
Futsalda yarı final bileti alan takımlar belli oldu
Futsalda yarı final bileti alan takımlar belli oldu

YORUMLAR
500
Mersin'de Engelliler Haftasında etkinlik düzenlendi Mersin'de Engelliler Haftasında etkinlik düzenlendi Son dakika! NUR SULTAN - Kazakistanlı Turan Grubu, kendine özgü yorumuyla halk müziğini sevdiriyor Son dakika! NUR SULTAN - Kazakistanlı Turan Grubu, kendine özgü yorumuyla halk müziğini sevdiriyor

Futsal, Elazığ, Mersin, Mayıs, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Futsalda yarı final bileti alan takımlar belli oldu - Son Dakika


Son Dakika
10:42 16 Mayıs'ta dolar, 15,50 seviyelerinde alıcı buluyor
10:41 Erkek arkadaşını cinsel organının büyüklüğü yüzünden terk eden genç kadın, eleştirilerin odağı haline geldi
10:39 Kız arkadaşı olmadığı için bara alınmadı! Çıkan kavga sonucu hayatını kaybetti
10:30 Hapis cezası alan ve hakkında siyasi yasak getirilen Canan Kaftancıoğlu , "Bundan sonra ne yapacaksınız?" sorusunu yanıtladı: Görevimin başındayım
10:23 Silopi'de Sakine Külter'i önce bıçaklayan, sonra da yakıp çöplüğe atan kişi Özel Harekat Ocakları Şırnak Şube Başkanı çıktı
10:20 G7'den "küresel açlık krizi" uyarısı! "Ukrayna'nın 25 milyon ton tahılı Rus güçleri tarafından bloke edilmiş durumda"
10:09 Cari işlemler açığı 2 milyar 229 milyon dolar artarak, 5 milyar 554 milyon dolara yükseldi
10:06 Ayrılıkları kısa sürdü! Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra 8 ay sonra yeniden nikah masasına oturuyor
10:01 Teşkilat dizisinde dün akşam neler yaşandı? Ekip, Yıldırım'ı yakalayabildi mi?
09:59 Kuzey Kore'de Covid-19'a karşı ordu devrede: Tedavinin halka hızla ulaşımını asker sağlayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2022 10:50:03. #1.11#
SON DAKİKA: Futsalda yarı final bileti alan takımlar belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement