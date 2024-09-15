Gabriel Sara: Transfer Ücreti Baskı Yapmıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Gabriel Sara: Transfer Ücreti Baskı Yapmıyor

Geniş Video İzle

Galatasaraylı Gabriel Sara, transfer ücretinin üzerindeki baskı yapmadığını ve futbolu sevdiğini belirtti.

15.09.2024 00:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Gabriel Sara: "Transfer ücretim üzerimde baskı oluşturmuyor"

Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Gabriel Sara:

"Goller önemli ama en önemlisi takıma yardımcı olabilmek"

İSTANBUL - Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Gabriel Sara, 5-0 kazandıkları Çaykur Rizespor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Transfer ücretim, üzerimde baskı oluşturmuyor. Burada olma sebebim futbolu seviyor olmak. İşime odaklanırsam her şey yolunda gidecek" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray'ın Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup ettiği maçın ardından sarı-kırmızılıların Brezilyalı futbolcusu Gabriel Sara, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kendisini çok iyi hissettiğini söyleyen Sara, "Ben kendimi her pozisyonda rahat hissediyorum. Takıma en çok nerde yardımım dokunacaksa orada oynarım. Atmosfer harikaydı, taraftarlar harikaydı. Bana hissettirdikleri bu duygulara karşılık vermek istiyorum" diye konuştu.

"Goller önemli ama en önemlisi takıma yardımcı olabilmek"

Fenerbahçe maçından önce Gaziantep FK maçına odaklandıklarını ve takıma yardımcı olabilmenin önemine dair konuşan 25 yaşındaki orta saha, "Norwich City'de sezon başında 6 numara başlamıştım, uzun paslarla takımıma yardımcı olabilmiştim. Sezonu ise sağ kanatta bitirdim. Goller önemli ama en önemlisi takımıma yardımcı olabilmek" ifadelerini kullandı.

"Transfer ücretim üzerimde baskı oluşturmuyor"

Galatasaray tarihinin en pahalı transferi olmasının üzerinde baskı oluşturmadığını ve Victor Osimhen'in de inanılmaz bir oyuncu olduğunu söyleyen Gabriel Sara, "Osimhen özel bir oyuncu. Herkes onun hikayesini biliyor, onun kadar özel oyuncuyla oynayınca her şey kolaylaşıyor. Transfer ücretim üzerimde baskı oluşturmuyor. Burada olma sebebim futbolu seviyor olmak. İşime odaklanırsam eğer her şey yoluna girecek" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: İHA

Galatasaray, Rizespor, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gabriel Sara: Transfer Ücreti Baskı Yapmıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


01:02 FBI, ’Suikast girişimi’ dedi Trump golf oynarken ateş açılmıştı FBI, 'Suikast girişimi' dedi! Trump golf oynarken ateş açılmıştı
23:59 Yer: Adana Dehşet saçan genç kız ayağından vurularak etkisiz hale getirildi Yer: Adana! Dehşet saçan genç kız ayağından vurularak etkisiz hale getirildi
23:17 Netanyahu kendini malum sona hazırlamış Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin kararı çıkmadan kınadılar Netanyahu kendini malum sona hazırlamış! Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararı çıkmadan kınadılar
20:10 Mersin’de vahşet Profesör elleri ve ayakları bağlı halde fıçının içinde ölü bulundu Mersin'de vahşet! Profesör elleri ve ayakları bağlı halde fıçının içinde ölü bulundu
19:42 Makarna fabrikasındaki patlamadan acı haber Soğutma çalışmaları esnasında cansız bedenine ulaşıldı Makarna fabrikasındaki patlamadan acı haber! Soğutma çalışmaları esnasında cansız bedenine ulaşıldı
12:47 16 yaşındaki çocuk, arkadaşı tarafından öldürüldü 16 yaşındaki çocuk, arkadaşı tarafından öldürüldü
12:32 Narin’in annesi Yüksel Güran’ın adliyedeki kelepçeli fotoğrafı ortaya çıktı Narin'in annesi Yüksel Güran'ın adliyedeki kelepçeli fotoğrafı ortaya çıktı
11:33 Yemen ve Lübnan’dan İsrail’e balistik füze saldırısı Demir Kubbe hata verdi, halk sığınaklara akın etti Yemen ve Lübnan'dan İsrail'e balistik füze saldırısı! Demir Kubbe hata verdi, halk sığınaklara akın etti
11:20 Emlakta doğrulanmış ilan dönemi başlıyor İşte merak edilen soruların yanıtları Emlakta doğrulanmış ilan dönemi başlıyor! İşte merak edilen soruların yanıtları
11:00 Mustafa Sandal kirasını 3 katına çıkaran ev sahibiyle mahkemelik oldu Mustafa Sandal kirasını 3 katına çıkaran ev sahibiyle mahkemelik oldu
10:37 Pendik’te İETT şoförü ve yolcu arasında kavga Pendik'te İETT şoförü ve yolcu arasında kavga
10:37 Haiti’de akaryakıt tankeri patladı: 24 ölü Haiti'de akaryakıt tankeri patladı: 24 ölü
10:34 Narin kaybolduktan sonra eve 2 kez gitmiş Yenge Hediye Güran’ın gözaltı süresi uzatıldı Narin kaybolduktan sonra eve 2 kez gitmiş! Yenge Hediye Güran'ın gözaltı süresi uzatıldı
10:26 Cinsel istismara uğrayan Sıla bebeğin vücudunda 42 adet diş izi tespit edildi Cinsel istismara uğrayan Sıla bebeğin vücudunda 42 adet diş izi tespit edildi
10:25 Gördüğü rüya sonrası kendi mezar taşını yaptırdı başında dua etti Gördüğü rüya sonrası kendi mezar taşını yaptırdı başında dua etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2024 01:35:38. #1.12#
SON DAKİKA: Gabriel Sara: Transfer Ücreti Baskı Yapmıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement