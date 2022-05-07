Galatasaray: 0-0 - Son Dakika

STAT: Başakşehir Fatih Terim

HAKEMLER: Fırat Aydınus, Erdem Bayık, Özgür Ertem

Spor Toto Süper Lig'in 36'ncı haftasında Medipol Başakşehir ile Galatasaray, 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla Medipol Başakşehir 61 puana, Galatasaray ise 48 puana yükseldi.

11'inci dakikada sol kanatta topla buluşan Trezeguet'in yanındaki Berkay Özcan'a bıraktığı topta, bu oyuncunun vuruşunu kaleci Muslera kornere çeldi.32'nci dakikada Deniz Türüç, sağ kanatta topla birlikte ilerleyerek pasını altıpas üzerindeki Mahmut Tekdemir'e aktardı. Mahmut Tekdemir topu ıskalarken, sonrasında pasını içeri çevirmeye çalıştı ancak kaleci Muslera engel oldu.44'üncü dakikada Cicaldau'nun ceza sahası dışından yaptığı vuruş, kaleci Volkan Babacan'da kaldı.İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.55'inci dakikada Deniz Türüç'ün sağ kanattan içeri kestiği ortada Berkay Özcan'ın yaptığı kafa vuruşu yandan az farkla auta gitti.64'üncü dakikada Tolga Ciğerci'nin ceza sahası dışından çektiği şutu kaleci Muslera kurtardı. Pozisyonun devamında sol kanatta topla buluşan Trezeguet'in ceza sahasına girdikten sonra Boey'den sıyrılarak yaptığı vuruş yandan auta gitti.67'nci dakikada bir kez daha aynı şekilde ceza sahasına giren Trezeguet'in aynı yerden yaptığı vuruşta kaleci Muslera ayaklarıyla topu engelledi.74'üncü dakikada Boey'in ceza sahası dışından çektiği şutu kaleci Volkan Babacan kurtardı.89'uncu dakikada Caiçara'nın sağ kanattan içeri kestiği topu Epureanu kafayla altıpasa çevirdi. Gulbrandsen'in yaptığı kafa vuruşunu kaleci Muslera son anda çeldi.90+4'üncü dakikada Medipol Başakşehir savunmasının yaptığı top kaybında Barış Alper Yılmaz topu kaptı ve pasını ceza sahası içindeki Gomis'e aktardı. Gomis'in topu kontrol edememesi üzerine meşin yuvarlak Pulgar'ın önünde kalırken, bu oyuncunun yaptığı vuruşu kaleci Volkan Babacan çeldi. Kalecinin çeldiği topa altıpasta dokunan Barış Alper Yılmaz'ın şutu direğe çarparak auta gitti.Müsabaka 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

EFE ARDA KOYUNCU BAŞAKŞEHİR TARİHİNE GEÇTİMedipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun Galatasaray karşısında ilk 11'de görev verdiği stoper Efe Arda Koyuncu, kulüp tarihinin Süper Lig'de forma giyen en genç futbolcusu oldu.Deneyimli savunmacı Duarte'nin yokluğunda formayı alan 16 yaş, 9 ay, 29 günlük Efe Arda, hem kariyerinin ilk Süper Lig maçına çıktı hem de Başakşehir tarihinde bir lig karşılaşmasında süre bulan en genç futbolcu unvanını elde etti.İKİ TAKIMIN BAŞKANLARINDAN FIRAT AYDINUS'A ÇİÇEKHakem Fırat Aydınus, Medipol Başakşehir - Galatasaray maçında düdük çalarak 85 günlük aranın ardından sahalara döndü. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından alınan kararla 8 Mart'ta liste dışı bırakılan hakemler arasında yer alan, sonrasında Tahkim Kurulu'nun kararıyla görevine dönen Fırat Aydınus, Medipol Başakşehir - Galatasaray karşılaşmasına atandı. Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, karşılaşma öncesinde Fırat Aydınus'a çiçek takdim etti.STEFAN KUNTZ MAÇI TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Stefan Kuntz, Medipol Başakşehir - Galatasaray karşılaşmasını tribünden takip etti. Alman çalıştırıcının yardımcısı Kenan Koçak da Kuntz ile birlikte tribünde yer aldı.

- İstanbul