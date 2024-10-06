Galatasaray 1-0 Alanyaspor

Stat: RAMS Park
Hakemler: Mehmet Türkmen, Deniz Caner Özaral, Samet Çavuş
Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan (Dk. 90+5 Metehan Baltacı), Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus Akgün (Dk. 81 Kerem Demirbay), Mertens (Dk. 65 Sallai), Barış Alper Yılmaz (Dk. 90+5 Jelert), Icardi (Dk. 81 Batshuayi)
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Makouta, Richard, Augusto (Dk. 90 Juan), Efecan Karaca (Dk. 57 Janvier), Yusuf Özdemir (Dk. 64 Lopes), Cordova (Dk. 64 Serdar Dursun)
Gol: Dk. 28 Yunus Akgün (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 6 Balkovec, Dk. 30 Richard, Dk. 66 Janvier (Corendon Alanyaspor), Dk. 69 Kaan Ayhan, Dk. 90+2 Muslera (Galatasaray)
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti.
58. dakikada Yunus Akgün'ün pasıyla ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Sara, şutunu çekti. Kaleci Ertuğrul, bu pozisyonda meşin yuvarlağı çeldi.
65. dakikada Lopes'in ceza sahası dışı sol çaprazındaki vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.
80. dakikada Sara'nın sol taraftan kullandığı kornerde Abdülkerim Bardakcı, altıpas çizgisi üzerinde topa kafayla vurdu. Kaleci Ertuğrul, bu vuruşta gole izin vermedi.
84. dakikada Kerem Demirbay'ın sol taraftan yaptığı ortada Barış Alper Yılmaz, altıpas çizgisi önünden topa kafayla vurdu. Meşin yuvarlak, az farkla yandan auta gitti.
Galatasaray, maçı 1-0 kazandı.
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