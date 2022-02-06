STAT: Bahçeşehir Okulları

HAKEMLER: Mete Kalkavan, Ekrem Kan, Ata Yıldırım

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 24'üncü haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Galatasaray 1-1 berabere kaldı.7'nci dakikada orta sahadan topu kazanan Efecan Karaca, hızla ceza sahasına sokuldu. Sol çaprazdan sert vuran Efecan'ın şutu kaleci Pena'dan döndü. Penaltı noktasında topa yükselen Wilson'un vole vuruşu üst direkte patladı. Dönen topun pozisyonunda ise maçın hakemi Mete Kalkavan ofsayt kararı verdi. 22'nci dakikada sol çaprazdan Ömer Bayram'ın pasıyla hareketlenen Alexandru Cicaldau, yerden uzak direğe doğru topu gönderdi, son anda Marafona araya girerek gole izin vermedi.31'inci dakikada orta sahada başlayan Alanyaspor kontratağında Fatih savunma arkasına sarkan Efecan Karaca'yı düşündü, ancak penaltı noktasında araya giren Ömer Bayram topu kornere çeldi.38'inci dakikada sağ kanatta dönen topu kontrol eden Novais, kale önüne yükseltti. Burada koşu yapan Wilson'un kafa vuruşu ağlarla buluştu: 1-0. 40'ıncı dakikada Galatasaray'ın kazandığı korner vuruşunda topun başına geçen Cicaldau, kale önüne yükseltti. Savunmadan seken topu ceza sahası dışı sağ çaprazında önünde bulan Kerem, gelişine sert vurdu. Savunmada Juanfran'a çarparak yön değiştiren top fileleri havalandırdı: 1-1. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.53'üncü dakikada taç atışının ardından gelişen Alanyaspor atağında ceza sahası dışından sol çaprazdan Novais topu kale önüne yükseltti. Burada topa yükselen Wilson'un kafa vuruşunu kaleci Pena tokatladı. Dönen topu ise savunma uzaklaştırdı. 71'inci dakikada sağ kanatta Babel ile Juanfran topa yükseldiklerinde Juanfran'ın ayağı Babel'in kafasına çarptı. Pozisyon sonrasında oyunu durduran Mete Kalkavan, Juanfran'ı oyundan ihraç etti. Aynı pozisyonda itiraz ettiği gerekçesiyle hakem Mete Kalkavan, Alanyaspor Genel Koordinatörü Mevlüthan Çavuşoğlu'na da kırmızı kart gösterdi.

Karşılaşma 1-1 sona erdi.

- Antalya