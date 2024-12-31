Galatasaray 2024'te 2 Kupa Kazandı - Son Dakika
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Galatasaray 2024'te 2 Kupa Kazandı

Galatasaray, 2024 yılında Süper Lig ve TFF Süper Kupa şampiyonluklarıyla iki kupa kazandı.

31.12.2024 11:16
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Galatasaray Futbol Takımı, 2024 yılında müzesine 2 kupa götürdü.

Sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Süper Lig ve TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

Geçen sezon Süper Lig şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray, TFF Süper Kupa'da da rakibi Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesiyle kupanın sahibi oldu.

Rekor puanla şampiyon oldu

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'in 2023-2024 sezonunda 102 puanla şampiyonluğa ulaştı.

Ligde geçen sezon 38 maçta 33 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, 102 puan toplayarak en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde Süper Lig şampiyonu oldu.

"Cimbom", Süper Lig tarihinde bir sezonda en fazla puan toplayan takım ünvanını aldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde namağlup yoluna devam ediyor

Sarı-kırmızılı ekip, bu sene UEFA Avrupa Ligi'nde başarılı bir performans ortaya koyuyor.

Galatasaray, bu sezon lig formatında oynanan organizasyonda oynadığı 6 karşılaşmadan 3 galibiyet ve 3 beraberlikle ayrıldı.

Toplam 36 takımın mücadele ettiği ligde 12 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip, averajla 6. sırada bulunuyor.

Galatasaray, sezon başında UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde ise İsviçre ekibi Young Boys'a 3-2 ve 1-0'lık skorlarla yenilmişti.

Süper Lig'de de namağlup lider

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de namağlup lider şekilde yoluna devam ediyor.

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de çıktığı 16 maçtan 14 galibiyet ve 2 beraberlikle ayrıldı.

Galatasaray, topladığı 44 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde yer alıyor.

Bu yıl 2 Süper Kupa maçına çıktı

Galatasaray, 2024 yılında 2 farklı takıma karşı TFF Süper Kupa maçı oynadı.

Sarı-kırmızılı ekip, ilk olarak 7 Nisan tarihinde Şanlıurfa'da Fenerbahçe'ye karşı Süper Kupa maçına çıktı. Galatasaray, maça alt yaş takımı oyuncularıyla çıkan rakibi karşısında ilk dakikada Mauro Icardi'yle 1-0 öne geçti. "Cimbom", sarı-lacivertlilerin golden sonra sahadan çekilmesiyle 3-0 hükmen galip sayıldı ve TFF Süper Kupası'nı müzesine götürdü.

Galatasaray, 3 Ağustos'ta da Beşiktaş ile TFF Süper Kupa maçı oynadı. Sarı-kırmızılılar, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakada rakibine 5-0 mağlup oldu.

52 resmi maç oynadı

Galatasaray, 2024 yılında toplamda 52 resmi maç oynadı.

Sarı-kırmızılı ekip, yıl içerisinde 37 Süper Lig, 8 UEFA Avrupa Ligi, 2 UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri, 3 Türkiye Kupası ve 2 TFF Süper Kupa maçına çıktı.

Galatasaray, bu maçlarda 40 galibiyet, 6'şar beraberlik ve mağlubiyet yaşadı. "Cimbom", söz konusu karşılaşmalarda 137 gol atarken, 67 kez topu ağlarında gördü.

Dünya yıldızı Osimhen'i kadrosuna kattı

Galatasaray, 2024 yılı içerisinde birçok oyuncu transferi gerçekleştirdi.

Sarı-kırmızılılar, 2023-2024 ara transfer sezonunda Hannover 96'dan Derrick Köhn'ü bonservisiyle kadrosuna katarken, Fulham'dan Carlos Vinicius'u kiraladı. Galatasaray, İngiliz ekibi Nottingham Forest'tan Serge Aurier'le de 6 aylık sözleşme imzaladı.

"Cimbom", 2024-2025 sezonu öncesinde ise İtalya'nın Napoli takımından yıldız futbolcu Victor Osimhen'i kiralayarak dünyada büyük ses getirdi. Sarı-kırmızılı ekip, Osimhen dışında Norwich City'den Gabriel Sara, Kopenhag'dan Elias Jelert, Monaco'dan Ismail Jakobs, Freiburg'dan Roland Sallai ve Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi'yi transfer etti.

2024 yılı resmi maç tablosu

Galatasaray'ın 2024'te çıktığı resmi müsabakalarda aldığı sonuçlar şöyle:

KulvarMGBMAY
Süper Lig37333110736
Türkiye Kupası32-185
TFF Süper Kupa21-115
UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri2--224
UEFA Avrupa Ligi84311917
Toplam52406613767

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray 2024'te 2 Kupa Kazandı - Son Dakika

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