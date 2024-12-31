Galatasaray 2024\'te İki Kupa Kazandı

Spor

Galatasaray futbolda 2024 yılını Süper Lig'i ve TFF Süper Kupa'yı kazanarak kapattı. Sarı-kırmızılılar, 2024 yılında Trendyol Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası, TFF Süper Kupa, UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri ve UEFA Avrupa Ligi'nde toplam 52 maça çıktı.

Galatasaray, futbolda 2024 yılını başarılı bir şekilde geçirirken, Trendyol Süper Lig'i ve Süper Kupa'yı kazandı. Sarı-kırmızılılar, bu yıl sportif olarak kazandığı başarılarının yanında birçok rekor da kırdı. Cimbom, Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen'i kadrosuna katarak önemli bir iş başarırken, Sacha Boey'un Bayern Münih'e transferinden de ciddi bir bonservis bedeli elde etti.

52 maça çıktı

Galatasaray, 2024 yılında Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası, TFF Süper Kupa, UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri ve UEFA Avrupa Ligi'nde toplam 52 maç oynadı. Bu mücadelelerde sarı-kırmızılılar 40 galibiyet alırken, 6 kez de mağlup oldu. 6 karşılaşmada ise berabere kaldı.

2024 yılını lider tamamladı

2024-2025 sezonunda Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Kayserispor'u mağlup eden Galatasaray, 2024 yılını zirvede tamamladı. Bu sezon şu ana kadar 44 puan toplayan sarı-kırmızılılar, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin 8 puan önünde yer alıyor.

Süper Lig'de rekor puanla gelen şampiyonluk

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, geçtiğimiz sezonun ardından bu sezon da Süper Lig'de ipi göğüsledi. Sarı-kırmızılılar, 2023-2024 sezonunda Fenerbahçe ile götürdüğü yarışı, 102 puanla rekor kırarak şampiyon tamamladı. Aslan toplamda 24. şampiyonluğunu elde etti.

TFF Süper Kupa'da sevinç ve hüzün

Galatasaray, 2024 yılı içerisinde 2 kez TFF Süper Kupa maçına çıktı. Fenerbahçe ile 2023 yılında oynaması gereken kupa ertelendi ve 7 Nisan'da yapıldı. U19 takımıyla müsabakaya çıkan sarı-lacivertliler, ilk dakikada Mauro Icardi'nin attığı golün ardından çekildi. Müsabaka Galatasaray'ın lehine 3-0 tescillendi. Cimbom, 2024 yılının ilk kupasında ise Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda mücadele ettiği Beşiktaş'a 5-0'lık skorla mağlup oldu.

6 derbide 4 galibiyet aldı

Galatasaray, geride kalan yılda Fenerbahçe ve Beşiktaş ile 6 derbiye çıktı. Sarı-kırmızılılar 1'ü hükmen olmak üzere 4 galibiyet elde ederken, 2 kez de mağlup oldu. Aslan, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Fenerbahçe'ye ve bu sezon başında oynanan TFF Süper Kupa'da da Beşiktaş'a kaybetti.

Bir sezonda en çok galibiyet alan takım oldu

Galatasaray, Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu 38 maçta 33 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle bitirdi. Sarı-kırmızılılar, kazandığı 33 müsabakayla lig tarihinde bir sezonda en çok maç kazanan takım ünvanına sahip oldu.

Ligde üst üste kazanma rekoru kırdı

Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, yıl içerisinde birçok rekora da imza attı. Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezon 20 ila 36. haftalar arasında oynadığı müsabakalarda üst üste 17 kez kazandı ve Süper Lig tarihine geçti.

Deplasman rekorunu elde etti

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'in 9. haftasında konuk olduğu Antalyaspor'u yenmesiyle deplasmanda üst üste 13. galibiyetini elde etti ve lig tarihinin dış sahadaki en uzun galibiyet serisi rekorunu kırdı. Cimbom, bu rekoru deplasmanda Bodrum FK, Sivasspor ve Kayserispor'u mağlup ederek 16 galibiyete çıkardı.

Okan Buruk, iç sahada Lucescu'yu geçti

Sarı-kırmızılıların, geçtiğimiz sezon Süper Lig'in 31. haftasında evinde Hatayspor'u mağlup etmesiyle Teknik Direktör Okan Buruk, iç sahada art arda 19. galibiyetini elde etti ve bir rekora imza attı. Buruk; Mircea Lucescu döneminde Mayıs 2001 - Mayıs 2002 tarihleri arasındaki 18 maçlık galibiyet serisini geride bıraktı ve rekorun yeni sahibi oldu. Başarılı teknik adam, Pendikspor ve Sivasspor galibiyetleriyle de rekoru 21 maçla geliştirdi.

2024 yılında Avrupa kupaları

Galatasaray, 2023-2024 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. olduktan sonra UEFA Avrupa Ligi'nde devam ederken, 2024 yılının şubat ayında Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Çekya ekibi Sparta Prag ile karşı karşıya geldi. Aslan, evinde 3-2 kazanırken, deplasmanda ise 4-1 yenildi ve Avrupa kupalarına veda etti.

2024-2025 sezonuna UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundan başlayan Cimbom, İsviçre ekibi Young Boys'a 3-2 ve 1-0'lık skorlarla kaybetti. Yoluna Avrupa Ligi'nde devam eden sarı-kırmızılılar, lig aşamasında PAOK'u 3-1, Elfsborg'u 4-3 ve Tottenham'ı 3-2 mağlup etti. RFS ile 2-2, AZ Alkmaar ile 1-1 ve Malmö ile 2-2 berabere kalan Galatasaray son 2 maç öncesinde topladığı 12 puanla 6. sırada yer alıyor.

En çok Mauro Icardi gol attı

Galatasaray'ın 2024 yılında en çok gol sevinci yaşayan futbolcusu Arjantinli futbolcu Mauro Icardi oldu. Icardi, 2024 yılında Süper Lig'de 17, Avrupa Ligi'nde 3 ve TFF Süper Kupa'da da 1 olmak üzere toplam 21 gol kaydetti. Sarı-kırmızılılarda Barış Alper Yılmaz 16 ve Dries Mertens de 13 gol attı.

Mauro Icardi ayrıca Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu gol kralı olarak tamamladı. Attığı gollerle takımın şampiyonluğuna büyük katkı sağlayan Icardi, fileleri 25 kez havalandırdı.

2 kez 6 gol kaydetti

Galatasaray, 2024 yılında birçok farklı skorla galip gelirken, iki maçta 6'şar kez gol sevinci yaşadı. Cimbom, ligde 2023-2024 sezonun 29. haftasında evinde Çaykur Rizespor'u 6-2, 35. haftada yine sahasında Sivasspor'u 6-1'lik skorla mağlup ederek, bu yılın en çok gol attığı müsabakalarını oynadı.

2024 yılında 9 futbolcu transfer etti

Galatasaray, 2024 yılında transferde özellikle yazın daha hareketli günler yaşadı. 2023-2024 sezonun ara transfer döneminde Serge Aurier, Carlos Vinicius ve Derrick Köhn'ü kadrosuna katan sarı-kırmızılılar 2024-2025 sezonun ilk transfer döneminde ise Michy Batshuayi, Elias Jelert, Gabriel Sara, Ismail Jakobs, Victor Osimhen ve Roland Sallai'yi transfer etti.

Victor Osimhen'in transferi ses getirdi

Yaz transfer döneminin son günlerinde Galatasaray, dünya spor camiasında ses getiren bir transfer gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar, İtalya'nın Napoli takımında forma giyen Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen'i 1 yıllık kiralık olarak kadrosuna kattı. Osimhen gösterdiği performansla kısa sürede taraftarların ilgi odağı olurken, 9'u Süper Lig'de, 3'ü de Avrupa Ligi'nde olmak üzere toplam 12 gol kaydetti.

Sacha Boey'dan 30 milyon Euro kazandı

Galatasaray, 28 Ocak 2024 tarihinde önemli bir futbolcu satışına imza attı. Fransız futbolcu Sacha Boey, 30 milyon Euro ve 5 milyon Euro şarta bağlı bonusla Alman ekibi Bayern Münih'e transfer oldu. Boey, o dönem Türkiye'den transfer olan en pahalı futbolcu olarak tarihe geçerken, bu yaz başında da Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'den Brighton'a aynı ücretle gitti.

Kerem Aktürkoğlu, 12 milyon Euro'ya Benfica'ya gitti

Galatasaray'da başarılı sezonlar geçiren Kerem Aktürkoğlu, 2024-2025 sezonun ilk transfer döneminde takımdan ayrıldı ve Portekiz temsilcisi Benfica ile anlaştı. Sarı-kırmızılılar, bu transfer karşılığında 12 milyon Euro bonservis ücreti kazandı.

Mauro Icardi sakatlandı

Galatasaray, kasım ayında Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'den kötü haber geldi. UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasındaki Tottenham karşılaşmasında sakatlanan Icardi'nin, sağ diz ön çapraz bağında kopuk tespit edilmişti. Ameliyat olan 31 yaşındaki futbolcu uzun bir süre sahalardan uzak kalacak. - İSTANBUL