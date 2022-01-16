Galatasaray: 4-2

STAT: Yeni Hatay

HAKEMLER: Erkan Özdamar, Aleks Taşçıoğlu, Bilal Erdem Bayık

Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında Galatasaray'yı 4-2 mağlup etti.

6'ncı dakika oyun durdu ve geçtiğimiz haftalarda hayatını kaybeden Ahmet Çalık alkışlarla anıldı.23'üncü dakikada atak geliştiren Galatasaray'da Van Aanholt sol kanattan hücuma çıkarken atılan uzun topta topla buluştu, yerden arka direğe çevirdi ve Emre Kılınç topu ağlarla buluşturdu: 0-1.27'nci dakikada sağ kanattan Galatasaray'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Hataysporlu Saint-Louis topa elle müdahale etti ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Van Aanholt'un kullandığı penaltı atışını Abdullah Yiğiter kurtardı.40'ıncı dakikada gelişen atakta Galatasaraylı Alpaslan Öztürk'ün rakibi Kamara'ya ceza alanı içinde yaptığı müdahale sonrasında hakem Erkan Özdamar, VAR incelemesi sonrasında penaltıyı verdi. Diouf beyaz noktada hata yapmadı, skora dengeyi getirdi: 1-1.45+8'inci dakikada Galatasaray'ın ceza yayı solundan kazandığı serbest vuruştan Kerem Aktürkoğlu yakın köşeye doğru vuruşunu yaptı ve çatala giden topa kaleci Abdullah Yiğiter müdahale etse de gole engel olamadı: 1-2.İlk yarı, Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.53'üncü dakikada Atakaş Hatayspor'da sağ kanattan topu alan Saint-Louis topu içeriye çevirdi. Müsait pozisyondaki Kamara topu ağlara gönderdi ancak daha önce ofsayt bayrağı havaya kalktı.62'nci dakikada savunma arkasına sarkan Diouf yerden kale önüne topu gönderdi, Kamara vurdu ve beraberliği getirdi: 2-2.79'uncu dakikada atak geliştiren Atakaş Hatayspor'da Kahraba kendi yarı alanında buluştuğu topu çok rahat bir şekilde rakip sahaya taşıdı ve sağ kanattan bomboş pozisyondaki Lobjanidze'yi gördü. Lobjanidze, ceza sahası ön çizgisinden yakın köşeye doğru vuruşunu yaptı ve topu ağlarla buluşturdu: 3-2.82'nci dakikada VAR'dan gelen uyarı üzerine hakem Erkan Özdamar, Atakaş Hataysporlu Ruben Ribeiro'nun yüzüne doğru kafasıyla müdahale eden Taylan Antalyalı, doğrudan kırmızı kart gördü.90+1'inci dakikada köşe vuruşu kullanan Galatasaray, tüm hatlarıyla yüklendiği rakip alanda, kendi yarı alanında topu kapan Diouf, derinlemesine pasıyla Lobjanidze'yi gördü Lobjanidze, sol çaprazdan ceza sahasına girerken yerden yaptığı vuruş ağlarla buluştu: 4-2.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Galatasaray, deplasmanda Atakaş Hatayspor'a 4-2 mağlup oldu.

- Hatay