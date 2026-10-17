Galatasaray'a 1-0 yenilen Gençlerbirliği'nde Storck oyuncularıyla gurur duydu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

Galatasaray'a 1-0 yenilen Gençlerbirliği'nde Storck oyuncularıyla gurur duydu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray\'a 1-0 yenilen Gençlerbirliği\'nde Storck oyuncularıyla gurur duydu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Storck, Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray'a 1-0 yenildikleri maçın ardından oyuncularıyla gurur duyduğunu söyledi. Storck, takımın taktikleri harfiyen uyguladığını ve son dakikada gol yemesine rağmen başını öne eğmemesi gerektiğini belirtti.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Bernd Storck, Galatasaray müsabakasının ardından, "Maç bitiminde tüm futbolcularımla görüştüm ve konuştum. Söylediğim şey şuydu, 'sizinle gurur duyuyorum'. Bu maçla ilgili gururlu olduğumu söyleyebilirim çünkü gerçekten takımım iyi bir maç çıkardı" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği, sahasında ağırladığı Galatasaray'a 1-0 mağlup oldu.

Maç sonu düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Bernd Storck, "Maç bitiminde tüm futbolcularımla görüştüm ve konuştum. Söylediğim şey şuydu, 'sizinle gurur duyuyorum'. Bu maçla ilgili gururlu olduğumu söyleyebilirim çünkü gerçekten takımım iyi bir maç çıkardı. Bir haftadır takımımla bu maça hazırlanıyorum. Taktik olarak, ofansif, defansif antrenmanlar yaptık, ne yapmalarını gerektiğini çok net bir şekilde kendilerine aktardım ve bugün tüm söylediklerimi harfiyen yerine getirdiler, çok iyi yaptılar. Galatasaray gibi kaliteli bir takıma çok az şans verdiğimizi düşünüyorum. Yani böyle bir takıma karşı çok az şans verip bu kadar fazla pozisyon bulursanız bu pozisyonlardan birini atmanız gerekiyor. Sanki ilk golü atanın kazanacağı bir maç oldu. Biz atsaydık bence biz galibiyetle bitirirdik bu maçı. Son dakikada gol yememiz bizim maçımızdan kötüydü ama dediğim gibi oyuncularımla konuştum, gurur duyduğumu söyledim. Başlarını yukarıya kaldırmalarını, başlarını öne eğmemeleri gerektiğini söyledim. Devam etmek durumundayız. Bir hayal kırıklığımız var, evet ama bu gösterdiğimiz iyi performansın üstünde devam etmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
GençlerbirliğiGalatasarayFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pazartesi trafiğe açılacak 2,5 saatlik yolculuk 18 dakikaya düşecek Pazartesi trafiğe açılacak! 2,5 saatlik yolculuk 18 dakikaya düşecek
108 bin lirayı masaya bırakıp kayboldu Notundaki sözler sonrası mahalleli seferber oldu 108 bin lirayı masaya bırakıp kayboldu! Notundaki sözler sonrası mahalleli seferber oldu
Kışlak yolculuğu faciayla bitti Tüm serveti yok oldu Kışlak yolculuğu faciayla bitti! Tüm serveti yok oldu
Muhabirin zor anları Canlı yayında kafasına İETT otobüsünün aynası çarptı Muhabirin zor anları! Canlı yayında kafasına İETT otobüsünün aynası çarptı
Arda Güler’den memleketindeki hafızlık öğrencilerine anlamlı jest Arda Güler'den memleketindeki hafızlık öğrencilerine anlamlı jest
Fuat Oktay’dan Azerbaycan uyarısı: Sahte bayrak operasyonlarına karşı dikkatli olunmalı Fuat Oktay'dan Azerbaycan uyarısı: Sahte bayrak operasyonlarına karşı dikkatli olunmalı
18:38
Bahçeli: Azerbaycan ve Türkiye hangi konuda olursa olsun birbirinden ayrılmaz bir bütündür
Bahçeli: Azerbaycan ve Türkiye hangi konuda olursa olsun birbirinden ayrılmaz bir bütündür
18:04
Canlı anlatım: Kadıköy’de penaltı kaçtı, gol iptal
Canlı anlatım: Kadıköy'de penaltı kaçtı, gol iptal
17:11
Fatih Erbakan’dan “sirkeli su“ eylemine tepki: Görevden alma durumu olabilir
Fatih Erbakan'dan "sirkeli su" eylemine tepki: Görevden alma durumu olabilir
16:55
Fransa’da sarı yelekliler her yeri yakıp yıkıyor Polislerin çaresiz kaldığı anlar kamerada
Fransa'da sarı yelekliler her yeri yakıp yıkıyor! Polislerin çaresiz kaldığı anlar kamerada
16:36
Ayazağa’da selde kaybolan Haşim Ciritoğulları ve Ahmet Derin’in son görüntüleri ortaya çıktı
Ayazağa'da selde kaybolan Haşim Ciritoğulları ve Ahmet Derin'in son görüntüleri ortaya çıktı
16:29
Düğünde takı kavgası Gelin ve damadın ailesi birbirine girdi, sandalyeler havada uçuştu
Düğünde takı kavgası! Gelin ve damadın ailesi birbirine girdi, sandalyeler havada uçuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2026 19:23:54. #.0.2#
SON DAKİKA: Galatasaray'a 1-0 yenilen Gençlerbirliği'nde Storck oyuncularıyla gurur duydu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei