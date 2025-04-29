Galatasaray'a 678 bin TL ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Türkiye Kupası yarı finalinde deplasmanda oynanan Konyaspor maçında taraftarlarının neden olduğu saha olayları ve çirkin kötü tezahürat ile merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı Galatasaray'a toplamda 678 bin TL para cezası verildiğini açıkladı.

TFF'nin sitesinden PFDK kararlarına ilişkin yapılan açıklamada, "Konyaspor Kulübünün, 22.04.2025 tarihinde oynanan Konyaspor-Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 336.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Konyaspor Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 2. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle FDT'nin 49/3. maddesi uyarınca 157.500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Galatasaray'ın, 22.04.2025 tarihinde Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan Konyaspor-Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 168.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Galatasaray'ın, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 9. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle FDT'nin 49/3. maddesi uyarınca 495.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,(oyçokluğu)

Aynı müsabakada Galatasaray'ın, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içerisinde kupa kategorisinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 15.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" denildi. - İSTANBUL