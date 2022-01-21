Galatasaray aşkı marş yazdırdı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi konservatuvarında görev yapan Özkan Kef, çocukluktan sevdiği Galatasaray için marş yazdı.

Galatasaray sevdası, müzisyene marş yazdırdı. Balıkesir Belediyesi Konservatuvarın'da 2004 yılından beri çalışan Özkan Kef, (43) sanata olan düşkünlüğünü sevdiği takıma marş yazarak gösterdi. Kef, "Balıkesir'de hem eğitmenlik, hem icra heyetindeyim, koro çalışmalarımız var. 11 yıldır da Türk sanat müziği korosu şefliğini yapmaktayım. Galatasaray aşkı herkesin olduğu gibi bende de küçüklükten başladı. Öncelikle ablamdan etkilendim ama bir gün beni gerçekten Galatasaraylı yapan şey; küçük bir çocukken okuduğum bir spor ansiklopedisinde Ali Samiye'nin 'Maksadımız Türk olmayan takımları yenmektir' sözü beni Galatasaray'a gerçekten bağlamıştı. ve hakikaten tam 80'li yıllarda Galatasaray'ın Türkiye liginde farklı, Avrupa'da daha farklı, daha agresif, daha başarılı olduğu dikkatimi çekiyordu. O kuruluş dönemindeki felsefesiyle gördüğüm gerçek bir birbiriyle örtüşüyordu bu sebepten dolayı Galatasaray'ı daha fazla sevdim. Sonra bu marş içimden geldiği gibi döküldü. Kötü gidişe İnşallah öyle temenni ediyorum uğurlu gelmesini istiyorum. Tam böyle bir döneme denk geldik ama ona rağmen marşın yürüyeceğini Nef Stadyumu'nda koro halinde 50 bin kişi tarafından severek söylenileceğini ümit ediyor ve inanıyorum" dedi.

Fatih Terim'in ayrılmasından da bahseden Özkan Kef, "Fatih Terim bir defa Galatasaray'dan gitmez. Fatih Terim Galatasaraylılar için Metin Oktay gibi vazgeçilmez, ölümsüz bir isim. Sadece Fatih Terim şu an sadece teknik direktörlüğü bıraktı. Bir gün çok daha güçlü bir şekilde tekrar döneceğine inanıyorum" şeklinde konuştu. - BALIKESİR