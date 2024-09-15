Galatasaray Başarılı Transfer Dönemini Kutluyor

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Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, başarılı bir transfer dönemi geçirdiklerini ve bunun sonucunu sahada alacaklarını söyledi.

İbrahim Hatipoğlu, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup ettikleri maçın ardından RAMS Park'ta basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Çok net bir galibiyet aldıklarını belirten Hatipoğlu, "Galatasaray, bugün gerçekten taraftarlarımıza güzel bir maç izlettirdi. Hem Çaykur Rizespor'u hem maçın hakemini hem de kendi oyuncularımızı kutluyorum. İki haftadır aynı skorla kazanıyoruz ve lige 4 galibiyetle başlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yeni arkadaşlarımız takıma hizmet ediyor ve forma için mücadele veriyor. Birkaç antrenmanla sahaya çıkan yeni oyuncularımız, bu takıma ne kadar katkı vereceklerini gösterdi. Şampiyonluğu hak ettiğimizin sinyallerini verdik. Umarım hep güzel oynayarak, iyi mücadele ederek galibiyetler alırız." diye konuştu.

Transferlerle alakalı bilgi kirliliği yaşandığını ifade eden Hatipoğlu, "İleride bununla ilgili bir basın toplantısı gerçekleştireceğiz. Süreçler çok yanlış yönlendirildi ve yanlış değerlendirildi. İhtiyacımız olan bölgelere oyuncularımızı aldık. İyi bir takım olacağımıza inanıyoruz." dedi.

Napoli'den kiralık olarak takıma dahil edilen Victor Osimhen'i değerlendiren Hatipoğlu, "Osimhen dünyadaki en önemli forvet oyuncularından biri. En pahalı oyunculardan da biri. Öncelikle bu sezon Osimhen'i izlemenin tadını çıkaralım. Tüm Türk futbolseverlere Osimhen'in performansını izletelim. Kendisi hazirana kadar bizimle birlikte. Umarım onunla birlikte hem 25. şampiyonluğumuzu yaşarız ve Avrupa Ligi'nde finale yükseliriz." ifadelerini kullandı.

"Galatasaray taraftarının eleştirisi bizim için önemli"

İbrahim Hatipoğlu, transfer konusunda yapılan eleştirilen hakkında, "Bizim için önemli olan yaptığımız transferlerin sonuçlarının sahada görmek. Taraftarlarımıza saygı gösteriyorum ama sosyal medyada sadece taraftarlar yok. Orada her türlü tartışmayı başlatan hesaplar var. Galatasaray taraftarının eleştirisi bizim için önemli. Ben başarılı bir transfer dönemi geçirdiğimize inanıyorum. Bunun sonucu sahadaki performanslarla ortaya çıkacak." değerlendirmesinde bulundu.

Arjantinli futbolcu Mauro Icardi ile ilgili çıkan transfer haberleri için ise Hatipoğlu, "Icardi bu takımın başarılı oyuncusu. Şu anda sakatlık dönemi yaşıyor. Önümüzdeki sezonun sonuna kadar bizimle sözleşmesi var. Sözleşmeli bir oyuncu için bir başka kulübün hayal kurması beyhude bir iş." şeklinde görüş belirtti.