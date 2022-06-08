Galatasaray başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu açıkladı: İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini ile görüşüyoruz

Shakira bir kez daha yıkıldı! "En güzel kalçalı" kadından olay Pique itirafı

11 Haziran'da yapılacak başkanlık seçimine sayılı günler kalan Galatasaray'da adaylardan Eşref Hamamcıoğlu açıklamalarda bulundu. Hamamcıoğlu, İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini ile ilk temaslarının olumlu olduğunu ifade etti.

"PLANIMIZ HAZIR"

NTV Spor'a konuk olan Eşref Hamamcıoğlu yaptığı açıklamada, "Seçilince nasıl bir aksiyon alacağımız ile ilgili planımız hazır. Şuan da kısa listemizdeki aday teknik direktörlerle bir sıcak temas sağladık. İlerlediklerimiz var ama genel kuruldan bir yetki almadan aksiyon almıyoruz. Teknik direktörün yabancı olacağını buradan teyit edebilirim." ifadelerini kullandı.

"MANCINI İLE TEMAS KURMAMIZ ZOR DEĞİL"

Roberto Mancini ile ilgili konuşan Hamamcıoğlu, "Mancini daha önce Türkiye'de çalıştı. Burada bağlantıları var. Bizim Mancini ile temas kurmamız çok zor değil, bir temas da kuruldu. 'Düşünür müsün?' diye sorduk, 'Yarım bıraktığım bir iş var gelmek isterim' gibi bir motivasyonu var. Ama bunlar ön görüşmeler." dedi.