Salon: Ankara
Hakemler: Kerem Baki, Ahmet Taner İbin, Mustafa Çeltiker
BOTAŞ: Cuic 10, Işık Su Güven 2, Dantas 17, Cave 14, Allen 15, Rana Uçar, Büşra Akbaş 6, Gülşah Duman Bıçakçı 3, Melike Yalçınkaya
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Gökşen Fitik 2, Zandalasini 12, Vanloo 15, Li 14, Fraser 13, Selin Rachel Gül, Sude Yılmaz 5, Ayşegül Günay Aladağ, Ayşe Cora 3, Derin Erdoğan 2, Holingsvorth 7, Meltem Yıldızhan
1. Periyot: 19-17
Devre: 36-36
3. Periyot: 50-57
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda BOTAŞ'ı 73-67 yendi.
Son Dakika › Spor › Galatasaray, BOTAŞ'ı Yendi - Son Dakika
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