Galatasaray Ciddiyetini Vurguladı - Son Dakika
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Spor

Galatasaray Ciddiyetini Vurguladı

Metin Öztürk, Galatasaray'ın ciddi bir kulüp olduğunu belirterek gayriciddi açıklamalara yanıt vermeyeceklerini söyledi.

02.10.2024 15:19
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Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, ciddi bir kulüp olarak gayriciddi kişilere ve durumlara cevap vermeyeceklerini söyledi.

Metin Öztürk, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında yarın Letonya'nın RFS takımıyla karşılaşacak Galatasaray'ın Riga'ya seyahati öncesi İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Maçtan dolayı heyecanlı olduklarını belirten Öztürk, "UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçta 3-1 kazandık ve bu yüzden keyifliyiz. Osimhen sakat ama bizim 'Kral' Icardi'miz var. Bu organizasyon bir maraton. İlk 8'e kalmak istiyoruz. Bunu başaracağımıza inanıyoruz. Okan hocamıza ve genç kardeşlerimize güveniyoruz." ifadelerini kullandı.

Açıklanan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) sevklerine şaşırdığını belirten Öztürk, şunları kaydetti:

"Benim bildiğim kadarıyla bir teknik direktör eğer hakeme hakaret ettiyse sarı veya kırmızı kartla cezalandırılır. Böyle bir hakaret olmadığını biliyorum. Dördüncü hakem, böyle bir durumda orta hakeme durumu söyler. Böyle bir şey de yok. İki gündür sponsor kardeş kulüpler, garip açıklamalar yapıyor. Hayretle izliyoruz. Sahada kazanamayınca, 11 yıldır kazanamayan kulübün alışkanlığına diğer kulüp de uymuş. Yeni federasyona güveniyoruz. Umarım bu saçmalıklara aldanmazlar. 10 gün önceki bir olaydan bahsediliyor. Mert Hakan Yandaş'tan hiç bahsedilmiyor. Fenerbahçe-Galatasaray maçında sarı-kırmızılı taraftarlara hakareti var ve kamera bu olayı yakalamış. Bununla ilgili de bir şey yok. Tamamen bir algı operasyonu. Biz, işimize bakacağız. 11 senedir şampiyon olamayan kulüp ne yapsın, otursun derdine ağlasın. Demek ki sahada kazanmayı beceremiyorlar. 3-0'dan sonra penaltı olmasaydı maç 5-6'ya gidecekti. Hakem yardımlarına koştu. Biz, işimize bakacağız. Federasyona elimizden gelen desteği göstereceğiz ve ortamı germemeye çalışacağız ama bize olan saldırılara da mutlaka cevap vereceğiz."

Ciddi bir kulüp olduklarını belirten Öztürk, "Türkiye Futbol Federasyonunun kalkıp da bir 'Survivorcı'nın lafıyla hareket edeceğini düşünmüyorum. Galatasaray Lisesinden çıkmış ve üniversitesi olan bir kulübüz. Gayriciddi insanlara ve durumlara cevap vermek istemiyoruz. Dominik ile Türkiye'yi karıştıran, kendi yönetimindeki yarışmacılarla Süper Lig'in kulüplerini, taraftarlarını ve hocalarını karıştıran birine cevap vermek abesle iştigaldir. Gitsin mahallesinde oynamaya devam etsin." şeklinde konuştu.

İllegal bahis konusuna da değinen Öztürk, "İllegal bahis, hepimizin mücadele etmesi gereken bir konu. Bize bir spor kanalı reklam vermek istedi. Biz de onları araştırdık. Sporla ilgili haberleri vardı. Bunun için de federasyona başvurduk. Federasyona başvurmadan hiçbir yerinize reklam alamazsınız. Federasyon da sorumluluğu bizde olmak kaydıyla izin verdi. Biz de sonra bunu askıya aldık. Federasyon da önceki günlerde bu izni iptal etti. Sanırım 2021 yılıydı. Bir televizyon kanalına illegal bahis sebebiyle Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan ceza geldi. Bu hangi kanaldı hatırlamıyorum ama bu kanalın hangisi olduğunu Acun Ilıcalı'ya sorun. Bu ceza niye gelmiş onu da sorun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Metin Öztürk, Galatasaray, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

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