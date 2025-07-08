Galatasaray Çift Antrenman Yaptı

Galatasaray, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını bugün yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen sabah idmanı salonda kuvvet çalışması ve sahada koşu çalışmasıyla gerçekleşti. Topla ısınmayla başlayan akşam idmanı ise, iki grup halinde topa sahip olma çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, orta ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 10.00'da yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL