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Galatasaray-Giresunspor maçından notlar - Son Dakika

Galatasaray-Giresunspor maçından notlar

08.01.2022 19:12
Galatasaray-Giresunspor maçından notlar

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında GZT Giresunspor'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, ligde son yaptıkları Fraport TAV Antalyaspor maçının ilk 11'inde 7 değişikliğe gitti.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında GZT Giresunspor'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, ligde son yaptıkları Fraport TAV Antalyaspor maçının ilk 11'inde 7 değişikliğe gitti.

Nef Stadı'nda Karadeniz temsilcisini ağırlayan sarı-kırmızılılar, karşılaşmaya farklı gerekçelerle 10 oyuncusundan yoksun çıktı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıkan ve tedavi ile izolasyon süreçleri devam eden Patrick van Aanholt, Alpaslan Öztürk, Fatih Öztürk ve Taylan Antalyalı, sakatlıkları bulunan Fernando Muslera ile Mbaye Diagne, sarı kart cezalıları Marcao ve Kerem Aktürkoğlu, milli takımlarda bulunan Sofiane Feghouli ile Mustafa Muhammed, GZT Giresunspor'a karşı forma giyemedi.

Sarı-kırmızılı takım, karşılaşmaya İsmail Çipe, Sacha Boey, Victor Nelsson, Işık Kaan Arslan, Ömer Bayram, Berkan Kutlu, Olimpiu Morutan, Alexandru Cicaldau, Emre Kılınç, Ryan Babel ve Halil Dervişoğlu 11'iyle başladı.

Ev sahibi takımın yedek kulübesinde Jankat Yılmaz, DeAndre Yedlin, Gustavo Assunçao, Oğulcan Çağlayan, Christian Luyindama, Atalay Babacan, Aytaç Kara, Barış Alper Yılmaz, Bartuğ Elmaz ve Arda Turan yer aldı.

Fatih Terim, 2-0 kazandıkları Antalyaspor maçında ilk 11'de görevlendirdiği Van Aanholt'tan koronavirüs, Kerem Aktürkoğlu ve Marcao'dan cezaları, Feghouli ve Mustafa Muhammed'den ise milli takımlarında olduğu için yararlanamadı. Tecrübeli teknik adam, Aytaç Kara ile Oğulcan Çağlayan'ı ise yedeğe çekti.

Terim, bu oyuncuların yerine Babel, Morutan, Cicaldau, Boey, Işık Kaan Arslan, Ömer Bayram ve Emre Kılınç'ı görevlendirdi.

Boey sahalara döndü

Galatasaray'ın Fransız sağ beki Sacha Boey, uzun bir aradan sonra formasına kavuştu.

Süper Lig'in 3. haftasından sonra verilen milli maç arasında antrenmanda sakatlanan Boey, sonrasındaki süreçte 23 resmi maçın 22'sinde forma giyemedi. Boey, toplamda 16 Süper Lig, 5 UEFA Avrupa Ligi ve 1 Ziraat Türkiye Kupası maçında görev yapamadı.

Genç futbolcu, UEFA Avrupa Ligi'nde 30 Eylül'de deplasmanda Fransa'nın Olimpik Marsilya takımıyla yapılan maça ilk 11'de başlamış, sakatlığının tekrarlamasıyla ikinci yarıda oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

Kaptan Arda, 142 gün sonra kadroda

Uzun süreli sakatlığını atlatan kaptan Arda Turan, 142 gün sonra ilk kez maç kadrosuna girdi.

UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda Danimarka'nın Randers takımıyla 19 Ağustos 2021'de yapılan müsabakada sakatlanan Arda, sonrasındaki 26 resmi karşılaşmada süre alamadı.

Tecrübeli futbolcu, GZT Giresunspor mücadelesinin maç kadrosunda yer alarak 142 gün sonra sahalara döndü.

Işık Kaan Arslan, Süper Lig'de ilk maçına çıktı

Galatasaray'ın genç stoperi Işık Kaan, kariyerinin ilk Süper Lig müsabakasına ilk 11'de başladı.

Sarı-kırmızılılarda A takım formasını Ziraat Türkiye Kupası'ndaki 1 maçta giyen 20 yaşındaki savunma oyuncusu, ilk kez bir Süper Lig karşılaşmasında süre buldu.

Cezası biten Terim, ilk Süper Lig maçında

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, cezasının bitmesinin ardından ilk kez bir Süper Lig karşılaşmasında takımının başında yer aldı.

Ligin 13. haftasındaki Fenerbahçe derbisinin ardından toplamda 6 maç ceza alan Terim, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Altay, Demir Grup Sivasspor, Medipol Başakşehir, Adana Demirspor ve Fraport TAV Antalyaspor mücadelelerinde görev yapamadı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda elendikleri Altaş Denizlispor karşılaşmasında sahalara dönen tecrübeli teknik adam, GZT Giresunspor maçıyla da Süper Lig'de takımını saha kenarından yönetti.

Okan Kocuk'a destek

Galatasaray taraftarları, GZT Giresunspor'da kiralık olarak forma giyen kalecileri Okan Kocuk'a destek verdi.

Sezon başında Karadeniz temsilcisine kiralanan Okan, Nef Stadı'na rakip olarak geldi. Taraftarlar, karşılaşma öncesi ısınmak için sahaya çıkan 26 yaşındaki file bekçisinin adıyla tezahüratta bulundu.

Taraftarlar, seremoni sonrasında da Okan'ı tribüne çağırdı.

Hakan Keleş'ten 3 değişiklik

GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Süper Lig'de son yaptıkları Atakaş Hatayspor maçının ilk 11'inde 3 değişikliğe gitti.

Karadeniz temsilcisi, Galatasaray maçına Okan Kocuk, Hayrullah Bilazer, Sergen Piçinciol, Alexis Perez, Aziz Eraltay, Jeoy Pelupessy, Zeki Yavru, Shapi Süleymanov, Flavio Medeiros, Sergio Antonio, Ibrahima Balde 11'i ile çıktı.

Giresunspor'un yedek kulübesinde Onurcan Piri, Göktan Cörüt, Douglas Silva Bacelar, Fatih Yılmaz, Joseph Champness, Umut Nayir, Fousseni Diabate, Çekdar Orhan, Metin Caner Akbayrak ve Furkan Kütük yer aldı.

Hakan Keleş, ligin 19. haftasındaki Hatayspor maçında 11'de oynattığı Hamidou Traore, Mamadou Diarra ve Fousseni Diabate'nin yerine Galatasaray maçında Pelupessy, Sergen Piçinciol ve Hayrullah Bilazer'i görevlendirdi.

Turkovac'a destek

Galatasaray ile Giresunspor takımları, yerli yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı TURKOVAC'a destek verdi.

Takımlar maç öncesi seremoniye "Kendi aşımız, kendi gücümüz TURKOVAC" yazılı pankartla çıktı.

Galatasaray-Giresunspor maçından notlar
Galatasaray-Giresunspor maçından notlar

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Spor Toto Süper Lig, Fatih Terim, Giresunspor, Galatasaray, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray-Giresunspor maçından notlar - Son Dakika Spor


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