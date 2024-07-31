Galatasaray'da ayrılık kapıda! Sergio Oliveira'nın sözleşmesi feshedilecek - Son Dakika
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Galatasaray'da ayrılık kapıda! Sergio Oliveira'nın sözleşmesi feshedilecek

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Yeni sezon kadro planlaması için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, kadroda düşünülmeyen Sergio Oliveira ile yollarını ayırmak istiyor. Gelecek teklifleri değerlendirecek olan sarı-kırmızılılar, takım bulamaması halinde Portekizli oyuncunun sözleşmesini alacaklarına karşılık feshedecek. Cimbom ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan tecrübeli yıldız, yıllık 2 milyon 750 bin euro maaş alıyor.

31.07.2024 12:07
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Son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray'da yeni sezon kadrosu şekilleniyor. Sarı-kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'un kadroda düşünmediği Sergio Oliveira için yol haritasını belirledi.

TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un planları arasında yer almayan Sergio Oliveira için gelen tekliflerleri değerlendirecek. Tecrübeli futbolcu, talibi çıkmaması durumunda ise alacaklarına karşılık serbest bırakılacak. Portekizli yıldızın adı Valencia, Braga, Eyüpspor ve Santa Clara gibi takımlarla anılıyor.

SÖZLEŞMESİ VE MAAŞI

Galatasaray, Sergio Oliviera'yı 2022 yazında Porto'dan 3 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Sarı-kırmızılılardan yıllık 2 milyon 750 bin euro net ücret alan 32 yaşındaki futbolcunun takımıyla 2 sene daha kontratı bulunuyor.

GALATASARAY KARİYERİ

2 sezondur sarı-kırmızılı formayı giyen Sergio Oliveira, bu süreçte oynadığı 58 maçta 6 gol, 7 asistlik performans sergiledi. 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, geride kalan sezonda ise 24 maça çıkıp 997 dakika süre alabilmişti. Sergio Oliveira bu maçlarda 2 gol, 2 asistlik skor katkısı vermişti.

Galatasaray\'da ayrılık kapıda! Sergio Oliveira\'nın sözleşmesi feshedilecek

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Son Dakika Spor Galatasaray'da ayrılık kapıda! Sergio Oliveira'nın sözleşmesi feshedilecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Osman A: Bu oyunucuya bu para yazık vallahi.Gittiği kulüpte bunun yarısını vermezler.Bizim kulüplerin neden battığı sorusunun cevabı. 19 0 Yanıtla
  • Hakan Kan: GS si, FB si, BJK si hepsi aynı.Saçma sapan futbolculara tonla para saç (tabi paranın tamamını futbolcunun aldığını düşünüyoruz) sonra battık bittik vergi affı bilmem ne.paralar yine bilin bakalım kimin cebinden çıkıyor? 7 0 Yanıtla
  • Mustafa Naz: ben fenerin yerinde olsam hic dusunmeden alirim. bence cok iyi futbolcu krunicten cok cok daha iyi 5 1 Yanıtla

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SON DAKİKA: Galatasaray'da ayrılık kapıda! Sergio Oliveira'nın sözleşmesi feshedilecek - Son Dakika
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