Fatih Terim'e veda edilmesinin ardından Florya'da peş peşe ayrılık yaşanıyor. Galatasaray Futbol A Takım İdari Direktörü Şükrü Hanedar, görevinden resmen istifa etti. Hanedar, Twitter mesajından yaptığı açıklamada çok ince bir gönderme yaptı.
Şükrü Hanedar, Galatasaray'ın tüm geçmiş yönetimlerine teşekkür ederken Burak Elmas ve ekibini es geçti. Bu gönderme, Burak Elmas'ın Fatih Terim'le yolları ayırma şekliyle ilgili de büyük mesaj oldu.
İşte o açıklama:
"Bu görevi bana layık gören değerli büyüğüm İmparator Fatih Terim'e ve geçmiş dönem başkan ve yönetimlerine sonsuz teşekkür ederim. Galatasaray'a hizmet bir şereftir."
Son Dakika › Spor › Galatasaray'da bir ayrılık daha! İstifa mektubundaki detay her şeyin özeti oldu - Son Dakika Spor