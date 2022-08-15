Galatasaray'da Dries Mertens için ekstra idman programı uygulanacak - Son Dakika
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Galatasaray'da Dries Mertens için ekstra idman programı uygulanacak

15.08.2022 10:41
Galatasaray'da Dries Mertens için ekstra idman programı uygulanacak

Giresunspor müsabakasının son 15 dakikalık bölümünde oyuna dahil olan Galatasaray'ın yeni yıldızı Dries Mertens, hücum bölgesindeki etkinliğiyle heyecan yarattı. Fizik olarak eksikleri bulunan futbolcuya hafta içinde ekstra bir idman programı uygulanacak.

Galatasaray'ın yeni transferi Dries Mertens, ilk maçına Giresunspor karşısında çıktı. Son 15 dakikalık bölümde oyuna dahil olan Belçikalı yıldız, hücum bölgesindeki etkinliğiyle heyecan yarattı.

EKSTRA İDMAN YAPACAK

Fizik olarak eksikleri bulunan Mertens'e hafta içinde ekstra bir idman programı uygulanacak. Kısa sürede açığı kapatmak isteyen Mertens'in Ümraniyespor mücadelesinde ilk 11'de başlama ihtimali bulunuyor.

Bir diğer yeni transfer Lucas Torreira ise Arsenal'de hazırlık dönemi geçirdiği için daha fit gözüktü.

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SON DAKİKA: Galatasaray'da Dries Mertens için ekstra idman programı uygulanacak - Son Dakika
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