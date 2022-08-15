Galatasaray'da Dries Mertens için ekstra idman programı uygulanacak

Galatasaray'ın yeni transferi Dries Mertens, ilk maçına Giresunspor karşısında çıktı. Son 15 dakikalık bölümde oyuna dahil olan Belçikalı yıldız, hücum bölgesindeki etkinliğiyle heyecan yarattı.

EKSTRA İDMAN YAPACAK

Fizik olarak eksikleri bulunan Mertens'e hafta içinde ekstra bir idman programı uygulanacak. Kısa sürede açığı kapatmak isteyen Mertens'in Ümraniyespor mücadelesinde ilk 11'de başlama ihtimali bulunuyor.

Bir diğer yeni transfer Lucas Torreira ise Arsenal'de hazırlık dönemi geçirdiği için daha fit gözüktü.