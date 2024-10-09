Galatasaray'da Ekim Divan Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Galatasaray'da Ekim Divan Toplantısı

Galatasaray\'da Ekim Divan Toplantısı

Galatasaray divan toplantısında kulübün başarıları ve Florya projesi hakkında bilgiler paylaşıldı.

09.10.2024 18:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray Kulübünde ekim ayı olağan divan kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

RAMS Park'taki Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda Aykutalp Derkan başkanlığında düzenlenen toplantıya Başkan Dursun Özbek, ikinci başkan Metin Öztürk ile yönetim ve divan kurulu üyeleri katıldı.

Kurulda yaptığı konuşmada sarı-kırmızılı kulübün tüm branşlarda başarılı bir sezonu geride bıraktığını belirten Özbek, "2023-24 sezonunda 2 bin 26 sporcuyla toplam 94 kupa, 424 madalya kazandık. Sporcu kardeşlerimize, hocalarımıza, kulüp personellerine ve yöneticilere teşekkür etmek istiyorum. Kadın futbolcularımız çok önemli bir başarı kazandılar. Geçen sezon ligde şampiyon oldular. Bundan daha önemlisi, üç eleme turu geçerek Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ne katılma başarısı gösterdiler. Ülke tarihinde böyle bir ilki gerçekleştirdikleri için onları tebrik ederim. Erkek futbolda Avrupa'da özlediğimiz başarılara ulaşmayı ve 25. şampiyonluğu kazanarak gerçek 5. yıldızı göğsümüze takmayı hedefliyoruz. Hiç kimse merak etmesin. Mayıslar bizimdir, yine bizim olacaktır." ifadelerini kullandı.

Florya'daki ihale sürecine ilişkin eleştirilere de cevap veren Dursun Özbek, "Ben ve yönetim kurulundaki arkadaşlarım, her şeyi en yüksek seviyede önemsiyoruz ve gerekeni yapıyoruz. İhale komisyonu başkanı Adnan (Polat) başkan diyor ki; bizim çıkacağımız ihale, bir hasılat paylaşımı sözleşmesi. 3 liraya satarsak 3, 5 liraya satarsak 5, 10 liraya satarsak 10 lirayı bölüşeceğiz. Bugünkü piyasa şartlarında asgari, asgari ne demek biliyoruz değil mi? İhale, açık bir ihale olacak ve sonuç ortaya çıkacak. Bütün bu söylemlerin çalışanlara ve Galatasaray'a emek verenlere büyük zararı var. Florya projesi önemlidir. Proje, genel kurulda tartışıldı ve fikir birliği ortaya çıktı. Yapılacak iş çok net. Nasıl yapılması gerektiğini ortaya koyduk. Genel kurul onayladı. Ona göre yolumuza devam ediyoruz. Galatasaray'ı koruyalım, Galatasaray'ı bu çok önemli dönemeçte yalnız bırakmayalım." diye konuştu.

Kaynak: AA

Dursun Özbek, Galatasaray, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'da Ekim Divan Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:55 Hizbullah, İsrail’in stratejik kenti Hayfa’yı bu kez 40 füzeyle vurdu Hizbullah, İsrail'in stratejik kenti Hayfa'yı bu kez 40 füzeyle vurdu
18:25 Son seçim anketinde AK Parti ile CHP arasındaki fark yalnızca 0.5 puan Son seçim anketinde AK Parti ile CHP arasındaki fark yalnızca 0.5 puan
17:58 Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği komşusuna cinsel saldırıda bulunan adama 52,5 yıl hapis Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği komşusuna cinsel saldırıda bulunan adama 52,5 yıl hapis
17:36 Vatandaşa domuz eti yediren firma Köfteci Yusuf olduğu ortaya çıktı Vatandaşa domuz eti yediren firma Köfteci Yusuf olduğu ortaya çıktı
17:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kobani Olayları’na dair samimi bir muhasebe yapılmasını önemsiyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kobani Olayları'na dair samimi bir muhasebe yapılmasını önemsiyoruz
09:41 Tası tarağı toplayıp ülkeyi terketmişti: İsviçre’ye yerleşen Seher Dilovan’ın son hali şaşırttı Tası tarağı toplayıp ülkeyi terketmişti: İsviçre'ye yerleşen Seher Dilovan'ın son hali şaşırttı
09:40 TFF’deki ilişki skandalı İngiliz basınında TFF'deki ilişki skandalı İngiliz basınında
09:39 Dev havayolu şirketi kriz üstüne kriz yaşıyor Dev havayolu şirketi kriz üstüne kriz yaşıyor
09:35 Yatırımcılar dikkat Altında dikkat çeken hareketlilik Yatırımcılar dikkat! Altında dikkat çeken hareketlilik
09:33 Peruğunu çıkarıp kürsüye koydu TBMM’de vekilleri ayağa kaldıran konuşma Peruğunu çıkarıp kürsüye koydu! TBMM'de vekilleri ayağa kaldıran konuşma
09:28 Kızılcık Şerbeti’nin yıldızından şaşırtan ihanet açıklaması Kızılcık Şerbeti'nin yıldızından şaşırtan ihanet açıklaması
09:28 Gıda sahtekarlığı ifşasında liste yenilendi Bu firmalardan uzak durun Gıda sahtekarlığı ifşasında liste yenilendi! Bu firmalardan uzak durun
09:15 Borsa yatırımcısını heyecanlandıran gelişme Borsa yatırımcısını heyecanlandıran gelişme!
09:05 Akaryakıta çifte zam Tabeladaki rakam kontak kapattıracak Akaryakıta çifte zam! Tabeladaki rakam kontak kapattıracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2024 19:15:03. #1.13#
SON DAKİKA: Galatasaray'da Ekim Divan Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.