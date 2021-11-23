Galatasaray'da gece boyunca devam eden derbi toplantısından sonra herkesin görüşü aynı: 2. Johnson vakası

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'ı 90+4. dakikada bulduğu golle 2-1 devirdi. Dev derbinin ardından Nef Stadyumu'ndan ayrılmayan yöneticiler olağanüstü toplantı yaptı.

2000 YILINDAKİ DERBİYE ATIF YAPILDI

Sözcü'nün haberine göre; Yöneticiler, yenilgiyi "2. Johnson vakasını yaşadık" diye değerlendirdi. 2000 yılında tek kale oynanan ancak Johnson'un şans golüyle kaybedilen derbiye atıf yapıldı. Sarı-kırmızılı idareciler, galibiyeti kaçıran taraf olduklarını savunurken futbolculara ve teknik heyete güvendiklerini, takımın geliştikçe daha iyi oynayacağına inandıklarını dile getirdi.