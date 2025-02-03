Galatasaray\'da istemişti! Rashford\'ın yeni adresi belli oldu

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İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa, Manchester United'dan Marcus Rashford'ı kiralık olarak kadrosuna kattı. Yıldız futbolcunun, Galatasaray'ın da gündeminde olduğu iddia edilmişti.

40 MİLYON EURO SATIN ALMA OPSİYONU

İngiltere basınında, transferin 40 milyon sterlinlik satın alma opsiyonuyla gerçekleştiği öne sürüldü. Manchester United altyapısında yetişen golcü futbolcu, 2016'da A takımdaki ilk maçına çıktı.

İkişer kez Federasyon Kupası ve Lig Kupası, birer defa da UEFA Avrupa Ligi ve Community Shield şampiyonlukları yaşadığı Manchester United formasını 426 kez giyen Rashford, 138 gol kaydetti.