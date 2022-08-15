Galatasaray'da kaptan Muslera'dan Abdülkerim'e destek

Galatasaray, Süper Lig'in 2.hafta mücadelesinde konuk ettiği Giresunspor'a 1-0 mağlup olmuştu. Maçta ise en çok konuşulan olay Galatasaray'ın yeni stoperi Abdülkerim Bardakcı'nın gole sebebiyet veren hatası olmuştu.

MUSLERA'DAN DESTEK

Karşılaşmanın sonunda morali bozuk olan milli oyuncuya arkadaşları destekte bulundu. Kaptan Muslera'nın ise Abdülkerim ile özel olarak konuştuğu, "Futbolda hepimiz hatalar yapabiliyoruz. Sakın buna takılıp kalma. Takımın sana ihtiyacı var" dediği öğrenildi.