Galatasaray'da Morata Dönemi Başladı

Galatasaray'da İspanyol yıldız Alvaro Morata'nın transfer edilmesiyle kulüp tarihindeki yabancı oyuncu sayısı 208'e yükseldi.
Sarı-kırmızılılar, eski adı Türkiye 1. Futbol Ligi olan Süper Lig'in başladığı 1959 sezonundan bu transfer dönemine kadar 6 kıta ve 53 ülkeden 207 yabancı futbolcuyla sözleşme imzaladı.
Ara transfer dönemindeki ilk transferini ikas Eyüpspor'dan milli futbolcu Ahmed Kutucu'yu katarak gerçekleştiren Galatasaray, ilk yabancı transferinde de Morata'yı renklerine bağladı. İspanyol santrfor, kulüp tarihinin 208. yabancı oyuncusu olarak kayıtlara geçti.
Altıncı İspanyol
İtalya'nın AC Milan SPA Kulübü'nden satın alma opsiyonlu 1 yıllığına bonservisi kiralanan Alvaro Morata, Galatasaray forması giyecek altıncı İspanyol futbolcu olacak.
Sarı-kırmızılı kulüpte 2011'de Albert Riera'nın alınmasıyla başlayan süreçte İspanyol Jose Rodrigues, Inaki Pena, Juan Mata ve Angelino kadroya katıldı.
Kariyeri dikkati çekiyor
İspanya'nın son dönemde yetiştirdiği en önemli santrforlardan Morata, kariyerinde kazandığı başarılar ön plana çıkıyor.
İspanya Milli Futbol Takımı'nın 84 müsabakada giyip, 37 kez ağları sarsan 32 yaşındaki futbolcu, birer kez Avrupa şampiyonluğu ve Uluslar Ligi şampiyonluğu yaşadı.
Atletico Madrid altyapısından yetişip, Real Madrid'e geçen Morata, sonrasında Juventus, Chelsea, Atletico Madrid ve Milan gibi Avrupa'nın dev kulüplerinin formasını terletti. Toplamda 200 milyon avrodan fazla bonservis bedeli ödenen Alvaro Morata, 614 resmi müsabakada 222 kez fileleri havalandırdı.
Morata, 2 kez UEFA Şampiyonlar Ligi, birer kez FIFA Kulüpler Dünya Kupası, UEFA Süper Kupası ve UEFA Avrupa Ligi, ikişer kez İspanya ve İtalya ligi, 3 kez İtalya Kupası, 2 kez İspanya Kupası, 1 kez İngiltere Kupası, 2 kez İtalya Süper Kupası şampiyonlukları yaşadı.
En fazla yabancı Brezilya'dan
Galatasaray, 1959'dan bu yana transfer hakkını en fazla Brezilyalılardan yana kullandı.
Sarı-kırmızılı ekip, 64 yılda 25 "Sambacı"yı kadrosuna kattı. Yugoslavya 16 futbolcuyla bu alanda ikinci, Romanya ise 15 oyuncuyla üçüncü sırada yer aldı.
Türk asıllı yabancılar
Galatasaray'da başka ülke vatandaşı olan 7 Türk asıllı futbolcu forma giydi.
İsviçre pasaportu taşıyan Kubilay Türkyılmaz, Hakan Yakın ve Eren Derdiyok, Almanya vatandaşı olan Pierre Esser ve Kerem Demirbay, İsveç Milli Takımı'nda oynayan Jimmy Durmaz ile Avusturya pasaportuna sahip Yusuf Demir, sarı-kırmızılı formayı terletti.
Galatasaray'ın yabancı futbolcuları
Galatasaray'ın 1959'dan beri kadrosuna kattığı yabancı futbolcular ve ülkeleri şöyle:
|Ülke
|Sayı
|Futbolcular
|Brezilya
|25
|Claudio Taffarel, Capone, Bruno Quadros, Marcio, Mario Jardel, Joao Batista, Felipe, Fabio Pinto, Christian, Cesar Prates, Flavio Conceiçao, Cassio Lincoln, Elano Blumer, Jo, Felipe Melo, Cris, Alex Telles, Maicon Roque, Mariano Filho, Fernando Reges, Marcao, Gustavo Assunçao, Tete, Carlos Vinicius, Gabriel Sara
|Yugoslavya
|16
|Vladimir Nikolovski, Tatomir Radunovic, Ahmet Celovic, Ljubomir Milic, Bosko Kajganic, Jusuf Hatunic, Esref Jasarevic, Vladimir Pejovic, Resad Kunovac, Lasklo Lerinc, Tarık Hodzic, Mirsad Sedjic, Zoran Simovic, Cevad Prekazi, Mirsad Kovacevic, Stevica Kuzmanovski
|Romanya
|15
|Iosif Rotariu, Iulian Filipescu, Gheorghe Hagi, Adrian Ilie, Gheorghe Popescu, Ion Ionut Lutu, Radu Niculescu, Gabriel Tamas, Ovidiu Petre, Florin Bratu, Bogdan Stancu, Iasmin Latovlevici, Florin Andone, Alexandru Cicaldau, Olimpiu Morutan
|Fransa
|10
|Didier Six, Sebastian Perez, Franck Ribery, Lionel Carole, Bafetimbi Gomis, Cedric Carrasso, Steven Nzonzi, Sacha Boey, Leo Dubois, Tanguy Ndombele
|Almanya
|9
|Rüdiger Abramczik, Reinhard Stumpf, Falko Götz, Torsten Gütschow, Pierre Esser, Kevin Grosskreutz, Lukas Podolski, Kerem Demirbay, Derrick Köhn
|Hollanda
|7
|Ulrich van Gobbel, Frank de Boer, Wesley Sneijder, Ryan Donk, Nigel de Jong, Ryan Babel, Patrick van Aanholt
|Arjantin
|7
|Marcelo Carrusca, Leo Franco, Emiliano Insua, Emmanuel Culio, Guillermo Burdisso, Lucas Ontivero, Mauro Icardi
|Kolombiya
|7
|Faryd Mondragon, Gustavo Victoria, Jersson Gonzalez, Robinson Zapata, Juan Pablo Pino, Radamel Falcao, Davinson Sanchez
|Portekiz
|6
|Abel Xavier, Fernando Meira, Armindo Bruma, Josue Pesqueira, Gedson Fernandes, Sergio Oliveira
|Nijerya
|6
|Dominic Iorfa, Henry Onyekuru, Valentine Ozornwafor, Jesse Sekidika, Oghenekaro Etebo, Victor Osimhen
|İsviçre
|6
|Kubilay Türkyılmaz, Adrian Knup, Hakan Yakın, Blerim Dzemaili, Eren Derdiyok, Haris Seferovic
|Fildişi Sahili
|6
|Abdulkader Keita, Emmanuel Eboue, Didier Drogba, Jean Michael Seri, Wilfried Zaha, Serge Aurier
|İspanya
|6
|Albert Riera, Jose Rodrigues, Inaki Pena, Juan Mata, Angelino, Alvaro Morata
|Belçika
|5
|Mbo Mpenza, Jason Denayer, Luis Cavanda, Dries Mertens, Mitchy Batshuayi
|Bosna Hersek
|4
|Elvir Bolic, Elvir Balic, Zvjezdan Misimovic, Izet Hajrovic
|Kamerun
|4
|Rigobert Song, Alioum Saidou, Dany Nounkeu, Aurelien Chedjou
|Çekya
|4
|Pavel Horvath, Marek Heinz, Milan Baros, Tomas Ujfalusi
|İsveç
|4
|Roger Ljung, Tobias Linderoth, Johan Elmander, Jimmy Durmaz
|Uruguay
|4
|Andres Fleurquin, Fernando Muslera, Marcelo Saracchi, Lucas Torreira
|Demokratik Kongo Cumhuriyeti
|4
|Ali Lukunku, Shabani Nonda, Christian Luyindama, Cedric Bakambu
|Senegal
|4
|Mohamed Sarr, Badou Ndiaye, Mbaye Diagne, Ismail Jakobs
|Norveç
|3
|Martin Linnes, Omar Elabdellaoui, Fredrik Midtsjö
|Fas
|3
|Nordin Amrabat, Younes Belhanda, Hakim Ziyech
|Danimarka
|3
|Victor Nelsson, Mathias Ross, Elias Jelert
|Polonya
|2
|Roman Kosecki, Marek Godlewski
|Meksika
|2
|Sergio Almaguer, Giovani dos Santos
|İngiltere
|2
|Barry Venison, Mike Marsh
|Hırvatistan
|2
|Robert Spehar, Stjepan Tomas
|Gana
|2
|Richard Kingson, Ahmet Barusso
|Arnavutluk
|2
|Klodian Duro, Lorik Cana
|Avustralya
|2
|Harry Kewell, Lucas Neill
|Japonya
|2
|Junichi Inamoto, Yuto Nagatomo
|Cezayir
|2
|Ismael Bouzid, Sofiane Feghouli
|ABD
|2
|Brad Friedel, DeAndre Yedlin
|İtalya
|2
|Morgan de Sanctis, Nicolo Zaniolo
|Sırbistan
|1
|Sasa Ilic
|İran
|1
|Naser Sadeghi
|Surinam
|1
|Ulrich Watson
|Litvanya
|1
|Gintaras Stauce
|Zimbabve
|1
|Norman Mapeza
|Galler
|1
|Dean Saunders
|İsrail
|1
|Haim Revivo
|Kuzey Makedonya
|1
|Goran Pandev
|Yeşil Burun Adaları
|1
|Garry Rodrigues
|İzlanda
|1
|Kolbeinn Sigthorsson
|Yunanistan
|1
|Konstantinos Mitroglou
|Gabon
|1
|Mario Lemina
|Mısır
|1
|Mustafa Muhammed
|Şili
|1
|Erick Pulgar
|Avusturya
|1
|Yusuf Demir
|Kosova
|1
|Milot Rashica
|Kanada
|1
|Samuel Adekugbe
|Macaristan
|1
|Roland Sallai
Son Dakika › Spor › Galatasaray'da Morata Dönemi Başladı - Son Dakika
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