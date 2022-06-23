Sarı-kırmızılılardan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, " Futbol A takımımızın teknik direktörlüğü için Sayın Okan Buruk ile görüşmelere başlanmıştır" ifadeleri yer aldı.Okan Buruk, teknik direktörlük kariyerinde Elazığspor , Gaziantepspor , Sivasspor , Göztepe, Akhisar Belediyespor , Çaykur Rizespor ve Medipol Başakşehir 'i çalıştırırken, Medipol Başakşehir ile 2019-2020 sezonunda Süper Lig; Akhisar Belediyespor ile de 2017-2018 sezonunda Türkiye Kupası 'nda şampiyonluk yaşadı.

Kaynak: DHA

Galatasaray, Okan Buruk, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Galatasaray'da Okan Buruk dönemi başlıyor - Son Dakika

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