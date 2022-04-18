Galatasaray'da Torrent'e gösterilen tepkinin haddi hesabı yok - Son Dakika
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Galatasaray'da Torrent'e gösterilen tepkinin haddi hesabı yok

18.04.2022 19:50

Galatasaray'da sezon sonu ayrılması beklenen İspanyol hoca Torrent'in tercihleri taraftarları çıldırttı. Yeni transfer edilen Cicaldau ve Boey'yi yedek bırakan Torrent, Barış Alper ve Morutan'ı kadroya almadı. 34 yaşındaki Babel ve hiç oynatmadığı Pulgar'ı ilk 11'e alan Torrent'e gösterilen tepki sosyal medyada gündem oldu.

Galatasaray'da geleceği karanlık gözüken isimlerden biri de Domenec Torrent. Başkan Burak Elmas'ın Fatih Terim'in yerine takımı emanet ettiği İspanyol hocanın Malatya maçındaki tercihleri Sarı-Kırmızılı taraftarları çıldırttı.

"KÜME DÜŞMÜŞ RAKİBE KARŞI"

Galatasaraylı taraftarlar küme düşmeyi garantilemiş Malatya karşısında yeni transferlere şans verilmedi. Cicaldau ve Boey'yi yedek bırakan, Morutan ve Barış Alper'i kadronun dışında bırakan Torrent'e ateş püskürdü. 34 yaşındaki Babel ve formayı unutan kiralık Pulgar'ın ilk 11'de görev alması bardağı taşıran son damla oldu.

İşte sosyal medyadaki yorumlar:

Galatasaray'da maç öncesi deprem! Torrent'e gösterilen tepkinin haddi hesabı yok
Galatasaray'da maç öncesi depremi! Torrent'e gösterilen tepkinin haddi hesabı yok
Galatasaray'da maç öncesi depremi! Torrent'e gösterilen tepkinin haddi hesabı yok
Galatasaray'da maç öncesi depremi! Torrent'e gösterilen tepkinin haddi hesabı yok
Galatasaray'da maç öncesi depremi! Torrent'e gösterilen tepkinin haddi hesabı yok
Galatasaray'da maç öncesi depremi! Torrent'e gösterilen tepkinin haddi hesabı yok
Galatasaray'da maç öncesi depremi! Torrent'e gösterilen tepkinin haddi hesabı yok
Galatasaray'da Torrent'e gösterilen tepkinin haddi hesabı yok
YORUMLAR
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Domenec Torrent, Burak Elmas, Galatasaray, Malatya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'da Torrent'e gösterilen tepkinin haddi hesabı yok - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray'da Torrent'e gösterilen tepkinin haddi hesabı yok - Son Dakika
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