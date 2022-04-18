Galatasaray'da Torrent'e gösterilen tepkinin haddi hesabı yok - Son Dakika

ATM ekranındaki yazıyı görünce şaşkına döndü: İlk defa böyle bir durumla karşılaştım

Galatasaray'da geleceği karanlık gözüken isimlerden biri de Domenec Torrent. Başkan Burak Elmas'ın Fatih Terim'in yerine takımı emanet ettiği İspanyol hocanın Malatya maçındaki tercihleri Sarı-Kırmızılı taraftarları çıldırttı.

"KÜME DÜŞMÜŞ RAKİBE KARŞI"

Galatasaraylı taraftarlar küme düşmeyi garantilemiş Malatya karşısında yeni transferlere şans verilmedi. Cicaldau ve Boey'yi yedek bırakan, Morutan ve Barış Alper'i kadronun dışında bırakan Torrent'e ateş püskürdü. 34 yaşındaki Babel ve formayı unutan kiralık Pulgar'ın ilk 11'de görev alması bardağı taşıran son damla oldu.

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