Galatasaray'da transfer çalışmaları başladı - Son Dakika
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Galatasaray'da transfer çalışmaları başladı

09.06.2023 20:27

Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray'da transfer çalışmaları başladı. Erden Timur, transferle ilgili açıklamalarda bulundu. Timur, Mauro Icardi'nin transferinin kolay olmadığını ve yıldız futbolcuya Arabistan'dan ve önemli kulüplerden teklifler geldiğini söyledi. Ayrıca Timur, kulüpler arasında centilmenlik anlaşması olması gerektiğini belirtti.

Spor Toto Süper Lig'de 2022-23 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları başladı. Yayıncı kuruluş beIN Sports'a röportaj veren Erden Timur, transferle ilgili yöneltilen sorulara net cevaplar verdi.

ICARDI'NİN DURUMUNU VURGULADI

Sezon başında PSG'den kiralanan Mauro Icardi'nin transferinin hiç kolay olmadığını ifade eden Timur, yıldız futbolcuya Arabistan'dan ve önemli kulüplerden teklifler geldiğini söyledi.

İşte Timur'un açıklamaları:

"CENTİLMENLİK ANLAŞMASI YAPILMALI"

"Fenerbahçe ve Galatasaray birbirinin elinden oyuncu alırsa karşısındakinin bileğini bükmüş oluyor ancak kulübün menfaatlerinin tersine oluyor. 'Galatasaray giderse alır, almadan dönmez' bu tip şeyler hep kulüplere zarar veriyor. Kulüpler arasında centilmenlik anlaşması keşke olsa ama olabilecek gibi görmüyorum. Bir kulüp anlaşma noktasına geldiyse, diğer kulüp girmemeli.

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"ICARDI'NİN GERÇEKLERİNİ GÖRMEK LAZIM"

Hepimiz Icardi'nin kalmasını istiyoruz. Çok kolay olmayacağını bilmek gerekiyor, gerçekçi olmak lazım. Bu sezon kendisine başka şeyler de ekledi ve daha önce görmediğimiz bir Icardi izletti bize. Birinci santrforu olmayan önemli takımlar var ve bir de Suudi Arabistan gerçeği var. Bunlar realite, taraftarımız yanlış anlamasın. Elimizden gelen her şeyi yapacağız Icardi için.

"30 MİLYONUN İNSANIN BEKLENTİSİNİ DÜŞÜNMEK ZORUNDAYIZ"

Şampiyonlar Ligi kadrosu kurup ön elemelere gitmek mi, ön elemeler için yeterli kadroyu kurup ileri dönemde mi takımı geliştirmemiz gerekiyor? Bu konuda zor bir ikilem içerisindeyiz. Biz ön elemeler için de iyi bir takım kurmak istiyoruz. Artık bir omurgası var takımımızın. Karar verirken 30 milyon insanın beklentisini ve kulübün geleceğini düşünmek zorundayız.

"BAŞKANIMIZ BENİ KANDIRMIŞ"

Başkanımıza 'Ben para pulla ilgilenmem, menajerlerle görüşmem sadece Florya'ya bakarım' deyip kabul ettim, o da 'Tabii, tabii' dedi. İlerleyen süreçte 'Dursun abi beni kandırmışsın' dedim o da 'Ya ne diyecektim' dedi. Hocamız göreve geldikten sonra ilk listesinde yer alan sadece 2 oyuncu aldık, sonrası hep yeni listeye eklenen isimler oldu. O iki oyuncu Seferovic ve Oliveira'ydı.

"11 KİLO VERDİM"

Benim için başarı doğru bir kavram değil. Başarısızlık korkusu veya başarı sebebiyle istememezlik yapmadım bu görevi. Seçildikten sonra 5-6 ayda 11 kilo verdim. Görevi layığıyla yapamadığınızda insan bunu sindiremiyor."

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Galatasaray, Mauro Icardi transferi için çalışmalara başladı Galatasaray, Mauro Icardi transferi için çalışmalara başladı

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