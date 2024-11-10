Galatasaray'da Zorunlu Değişiklikler - Son Dakika
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Galatasaray'da Zorunlu Değişiklikler

Okan Buruk, Samsunspor karşısında Kaan Ayhan ve Icardi'nin yerini Jakobs ve Sallai ile değiştirdi.

10.11.2024 16:20
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Tottenham maçının 11'ine göre Samsunspor karşısında zorunlu 2 değişlik yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray evinde Samsunspor ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Tottenham maçının 11'ine göre kırmızı-beyazlılar karşısında 2 değişiklik yaptı. Buruk, sarı-kart cezalısı Kaan Ayhan ile sakatlığı bulunan Mauro Icardi'nin yerine Ismail Jakobs ile Roland Sallai'ye görev verdi. Yusuf Demir de teknik heyet kararıyla kadroda yer almadı.

Ismail Jakobs 3 maç sonra 11'de

Son olarak Süper Lig'in 9. haftasında deplasmana oynadıkları Antalyaspor karşılaşmasında görev alan ve sakatlandığından dolayı devam edemeyen Senegalli sol bek Ismail Jakobs, 3 maç sonra sahalara döndü. Sakatlığının atlatan Jakobs, Samsunspor mücadelesine 11'de başladı.

Sistemde değişiklik

Teknik Direktör Okan Buruk, Samsunspor maçında eski oynadıkları 4-2-3-1 sistemine döndü. Savunmada 4'lü, hücumda da tek forvetle sahaya çıkan sarı-kırmızılılarda ileri uçta Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen yer aldı. Aslan son oynadıkları Tottenham mücadelesine 3-5-2 sistemiyle başlamıştı.

Barış Alper Yılmaz sağ bekte görev aldı

Sarı-kırmızılıların joker oyuncusu Barış Alper Yılmaz, Kaan Ayhan'ın yokluğunda defansta görev aldı. Yılmaz'ı birçok bölgede kullanan Okan Buruk, Samsunspor karşısında sağ bek pozisyonunda başlattı. Milli futbolcu, Beşiktaş derbisinde de sol bek oynamıştı.

Galatasaray'ın 11'i

Sarı-kırmızılılar, Samsunspor maçına; Fernando Muslera, Barış Alper Yılmaz, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Roland Sallai, Dries Mertens, Yunus Akgün ve Victor Osimhen 11'i ile başladı.

Yedeklerde ise, Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Hakim Ziyech, Elias Jelert, Victor Nelsson, Michy Batshuayi, Efe Akman ve Metahan Baltacı bekledi.

Tribünler doldu

İç saha maçlarında takımını yalnız bırakmayan Galatasaray taraftarı, Samsunspor müsabakasında da yerini aldı. RAMS Park'ta oynanan maçta tribünleri dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, karşılaşma öncesinde tezahüratlarla futbolculara destek oldu. Samsunspor taraftarı da deplasman tribününü doldurdu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Galatasaray'da Zorunlu Değişiklikler - Son Dakika

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