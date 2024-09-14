Galatasaray'dan 5-0'lık Zafer - Son Dakika
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Galatasaray'dan 5-0'lık Zafer

Galatasaray, Çaykur Rizespor'u 5-0 yenerek Süper Lig'deki 4. galibiyetini aldı ve liderliğini sürdürdü.

14.09.2024 23:17
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında ağırladığı Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup ederek yoluna kayıpsız devam etti.

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de Atakaş Hatayspor, TÜMOSAN Konyaspor ve Adana Demirspor'un ardından Çaykur Rizespor'u da mağlup ederek 4'te 4 yaptı.

Galatasaray, RAMS Park'ta oynanan müsabakayı 3. dakikada Davinson Sanchez, 25. dakikada Abdülkerim Bardakcı, 49. dakikada Gabriel Sara, 61. dakikada Dries Mertens ve 80. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın attığı gollerle 5-0 kazandı.

Sarı-kırmızılı takım, puanını 12'e çıkartarak liderliğini sürdürdü.

İlk 2 gol stoperlerden

Çaykur Rizespor karşısında Galatasaray'ın ilk iki golünü stoperleri kaydetti.

Yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun bir aradan sonra formasına kavuşan Davison Sanchez, 3. dakikada takımının ilk golünü attı.

Sarı-kırmızılı takımın ikinci golünü de 25. dakikada Abdülkerim Bardakcı kaydetti.

Gabriel Sara ilk golünü attı

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Gabriel Sara, sarı-kırmızılı forma altında ilk golünü Çaykur Rizespor'a attı.

Brezilyalı orta saha, 49. dakikada rakip ağları havalandırarak yeni takımıyla ilk gol sevincini yaşadı.

Barış Alper Yılmaz, ligdeki gol sayısını 3'e çıkardı

Çaykur Rizespor karşısında takımının son golünü atan Barış Alper Yılmaz, Süper Lig'de bu sezonki gol sayısını 3'e çıkardı.

Barış Alper Yılmaz, ligdeki TÜMOSAN Konyaspor ve Adana Demirspor maçlarında da birer kez ağları havalandırmıştı.

Galatasaray, iki maçında 10 gol attı

Galatasaray, Süper Lig'deki son iki karşılaşmasında 10 kez topu rakip ağlarla buluşturdu.

Sarı-kırmızılı takım, ligin 4. haftasında Adana Demirspor'u 5-1, 5. haftada da Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup etti.

Bu sezon ilk kez kalesini gole kapadı

Galatasaray, bu sezon resmi maçlarda ilk kez kalesinde gol görmedi.

Süper Kupa'da Beşiktaş'a 5-0 yenilen sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda İsviçre temsilcisi Young Boys'a 3-2 ve 1-0'lık skorlarla mağlup oldu.

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de de Atakaş Hatayspor, TÜMOSAN Konyaspor ve Adana Demirspor'dan da birer gol yedi.

İki takım da altışar oyuncu değiştirdi

Karşılaşmada iki takım da altışar oyuncu değişikliği yaptı.

Çaykur Rizespor'un Özbek futbolcu Husniddin Alikulov'un beyin sarsıntısı nedeniyle oyuna devam edemezken, kurallar gereği iki takım da fazladan birer oyuncu değiştirme hakkı elde etti.

Müsabakada hem Çaykur Rizespor hem de Galatasaray, altışar oyuncu değiştirdi.

Çaykur Rizespor, son 3 maçta 11 gol yedi

Çaykur Rizespor, Süper Lig'de oynadığı son 3 karşılaşmada toplamda 11 gol yedi.

Galatasaray ve Fenerbahçe'den 5'er gol yiyen Karadeniz ekibi, Kasımpaşa maçında da kalesinde 1 gol gördü.

Kaynak: AA

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