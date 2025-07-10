Galatasaray'dan Akşam İdmanı

Galatasaray Futbol Takımı, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına yaptığı akşam idmanıyla devam etti.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idmanın ilk 30 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Pas çalışmasıyla başlayan idman, top kapma çalışmasıyla devam etti. Sonrasında futbolcular, iki gruba ayrılarak yarı sahada çift kale maç yaptı.

Antrenmanda Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, planlanan program dahilinde takımdan ayrı bireysel çalıştı.

Özel izinli olan Roland Sallai, Davinson Sanchez, Alvaro Morata ve yeni transfer Leroy Sane ise antrenmanda yer almadı.

Sarı-kırmızılılar, yeni sezon hazırlıklarına yarın devam edecek.