Galatasaray'dan Ara Transfer Hamlesi - Son Dakika
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Spor

Galatasaray'dan Ara Transfer Hamlesi

Galatasaray, ara transfer döneminde 7 oyuncu kadrosuna katarken, 9,4 milyon avro gelir elde etti.

12.02.2025 11:16
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Galatasaray Kulübü, futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil döneminde kadrosuna 7 oyuncuyu dahil etti.

Süper Lig'de son 2 sezonu şampiyon tamamlayan "Cimbom", bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde play-off'a kaldı. Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar'la eşleşen ve ligde maç eksiğiyle en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde bulunan sarı-kırmızılı ekip, ara transferde 7 oyuncuyla kadrosuna takviye yaptı.

İlk olarak Trendyol Süper Lig takımlarından ikas Eyüpspor'da forma giyen Ahmed Kutucu'yu kadrosuna katan Galatasaray, İtalyan ekibi Milan'dan İspanyol santrfor Alvaro Morata'yı kiraladı. Eski oyuncularından Gabonlu Mario Lemina'yı Wolverhampton'dan kadrosuna katan "Cimbom", Belçika ekibi Genk'ten Kolombiyalı savunma oyuncusu Carlos Cuesta'yı transfer etti. Lens'ten Polonyalı Przemyslaw Frankowski'yi kiralayan Galatasaray, son olarak Trabzonspor'dan Eren Elmalı ve MKE Ankaragücü'nden Arda Ünyay'ı renklerine bağladı.

Galatasaray'da ara transfer döneminde kadroya dahil olan oyuncular şu şekilde:

OyuncuGeldiği takımSözleşme süresiMaliyet (Avro)Opsiyon bedeli (Avro)
Carlos CuestaGenk (Belçika)3,5 yıl8 milyon-
Przemyslaw FrankowskiLens (Fransa)Sezon sonuna kadar kiralık1 milyon7 milyon
Alvaro MorataMilan (İtalya)1 yıllık kiralık6 milyon8 milyon
Ahmed KutucuEyüpspor3,5 yıl5 milyon 962 bin-
Mario LeminaWolverhampton1,5+1 yıl2 milyon 500 bin-
Eren ElmalıTrabzonspor3,5+1 yıl3 milyon 500 bin-
Arda ÜnyayMKE Ankaragücü3,5 yıl500 bin-
Toplam

27 milyon 462 bin

Not: Eren Elmalı için açıklanan 129 milyon 717 bin 700 liralık bedel avroya çevrilmiştir.

Lemina, Galatasaray'a geri döndü

Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina, yeniden Galatasaray'a transfer oldu.

2019-2020 sezonu başında İngiliz ekibi Southampton'dan kiralanan Lemina, sonraki sezonlarda Fulham, Nice ve Wolverhampton formalarını terletmesinin ardından Galatasaray'a geri döndü.

Lemina, 2019-2020 sezonunda Galatasaray'da oynadığı dönemde 28 maçta 1 gol kaydetmişti.

Hakim Ziyech, bedelsiz olarak takımdan ayrıldı

Hakim Ziyech, ara transfer döneminde bedelsiz şekilde Al-Duhail'in kadrosuna dahil oldu.

Geçen sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçiren Ziyech, bedelsiz satın alma şartlarının oluşmasının ardından yaz döneminde Chelsea'den sarı-kırmızılılara transfer olmuştu. Bu sezon takıma istenilen katkıyı veremeyen Ziyech, Galatasaray'la sözleşmesini karşılıklı olarak feshettikten sonra Katar ekibi Al-Duhail'e transfer oldu.

Faslı orta saha oyuncusu, Galatasaray'da oynadığı 34 maçta 8 gol kaydetti.

Gidenlerden 9,4 milyon avro gelir elde edildi

Galatasaray, kadrodan ayrılan oyunculardan toplamda 9 milyon 400 bin avro gelir elde etti.

Sarı-kırmızılı ekip, ilk olarak Olimpik Lyon'la geçici transfer sözleşmesini fesheden Wilfried Zaha'yı MLS ekiplerinden Charlotte FC'ye kiraladı. Atalanta ile olan geçici transfer sözleşmesini karşılıklı fesheden İtalyan Nicolo Zaniolo'yu Serie A ekiplerinden Fiorentina'ya kiralayan Galatasaray, Michy Batshuayi'yi Bundesliga takımlarından Eintracht Frankfurt'a sattı. Sarı-kırmızılılar, son olarak Danimarkalı savunma oyuncusu Victor Nelsson'u da İtalyan ekibi Roma'ya kiraladı.

Galatasaray'da ara transfer döneminde kadrodan ayrılan oyuncular şu şekilde:

OyuncuGittiği takımMaliyeti (Avro)Opsiyon bedeli (Avro)
Nicolo ZanioloFiorentina (İtalya)3 milyon 200 bin15 milyon 500 bin + 2 milyon
Michy BatshuayiEintracht Frankfurt (Almanya)3 milyon + 500 bin-
Wilfried ZahaCharlotte FC (ABD)2 milyon 700 bin + 1 milyon 60 bin1 milyon 250 bin+ 144 bin
Victor NelssonRoma (İtalya)500 bin avro10 milyon + 2 milyon
Hakim ZiyechAl-Duhail (Katar)Bedelsiz-
Toplam

9 milyon 400 bin

Not: Wilfried Zaha'nın açıklamasında bulunan bedeller dolardan avroya çevrilmiştir.

Yeni transferlerden Morata ve Cuesta, Avrupa Ligi kadrosuna eklendi

Galatasaray, kış transfer sezonunda UEFA Avrupa Ligi kadrosunda 3 değişiklik yaptı.

Takımdan ayrılan oyunculardan Hakim Ziyech, Victor Nelsson ve Michy Batshuayi, UEFA Avrupa Ligi'nin kadrosundan çıkartıldı. Galatasaray'da bu isimlerin yerini yeni transferlerden Alvaro Morata ile Carlos Cuesta alırken, sezon başında kadroya dahil edilemeyen Roland Sallai de UEFA Avrupa Ligi listesine yazıldı.

Kaynak: AA

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