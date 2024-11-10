Galatasaray'dan Atatürk'e Anma

Spor

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında en yakın takipçisi Samsunspor'u konuk eden lider Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son müsabakanın ilk 11'inde 2 mecburi değişiklik yaptı.

Sarı-kırmızılı takım, RAMS Park'ta yapılan müsabakaya Fernando Muslera, Barış Alper Yılmaz, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Roland Sallai, Dries Mertens, Yunus Akgün, Victor Osimhen 11'i ile çıktı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Hakim Ziyech, Elias Jelert, Victor Nelsson, Michy Batshuayi, Efe Akman, Metehan Baltacı yer aldı.

Buruk, sarı kart cezalısı Kaan Ayhan ile Tottenham karşılaşmasında sakatlanan Mauro Icardi'den Samsunspor'a karşı yararlanamadı. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, bu oyuncuların yerine Jakobs ile Sallai'yi sahaya sürdü.

Jakobs, 3 maç sonra döndü

Galatasaray'ın Senegalli sol beki Ismail Jakobs, 3 maç sonra formasına kavuştu.

Süper Lig'in 9. haftasındaki Onvo Antalyaspor mücadelesinde sakatlanan Jakobs, yaklaşık 20 gün sahalardan uzak kaldı. 25 yaşındaki futbolcu, bu sürede UEFA Avrupa Ligi'ndeki Elfsborg ve Tottenham ile Süper Lig'deki Beşiktaş maçlarında forma giyemedi.

Mecburi sistem değişikliği

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, formasyon değişikliğine gitmek zorunda kaldı.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Tottenham mücadelesinde 3-4-1-2 dizilişiyle takımını sahaya süren Buruk, Mauro Icardi'nin sakatlanmasıyla eski sisteme dönüş yaptı.

Sarı-kırmızılı ekip, Samsunspor mücadelesine 4-2-3-1 dizilişiyle çıktı. Icardi'nin yokluğunda Victor Osimhen tek santrfor olarak gol aradı.

Barış Alper, bu kez sağ bek başladı

Okan Buruk'un joker oyuncularından Barış Alper Yılmaz, Samsunspor'a karşı sağ bekte forma giydi.

Orijini hücum olan genç futbolcu, Okan Buruk tarafından savunmanın iki kanadında da görevlendiriliyor. Beşiktaş derbisine sol bek başlayan Barış Alper Yılmaz, Kaan Ayhan'ın yokluğunda Samsunspor'a karşı sağ bekte görev yaptı.

Sezon başında 9 milyon avro bonservis bedeliyle transfer edilen sağ bek Elias Jelert, yine yedek kulübesinde oturdu.

Icardi'ye özel destek

Sarı-kırmızılı taraftarlar, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Tottenham maçında sağ diz ön çapraz bağında kopma ve menisküs hasarı geçiren Arjantinli yıldız Mauro Icardi'ye destek ve moral verdi.

Taraftarlar, Doğu Tribünü'ne astıkları pankartta İngilizce olarak "Geçmiş olsun kral. Daha güçlü döneceksin." ifadelerini kullandı. Müsabaka öncesinde Icardi'nin gol sevinçleriyle özdeşleşen "Aşkın olayım" şarkısı çalınırken, taraftarlar da hep bir ağızdan şarkıya eşlik etti.

Maçı izlemek için RAMS Park'a gelen Icardi, saha kenarına gelerek takım arkadaşlarının ısınmasını izledi. Arjantinli yıldız, taraftarın isteği üzerine kale arkasına giderek "üçlü" olarak adlandırılan tezahüratı yaptırdı.

Atatürk'ün sevdiği müzikler çalındı

RAMS Park'ta maçtan önce Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği müzikler dinletildi.

Sarı-kırmızılı kulüp, Atatürk'ün ölüm yıl dönümü nedeniyle uzun süre stat hoparlörlerinden marşlar yerine Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği şarkı ve türkülere yer verildi.

10 Kasım'a özel koreografi

Galatasaray taraftarı, Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86'ncı yıl dönümü için koreografi düzenledi.

İki tribünde kartonlarla yapılan koreografide Kuzey Tribünü'nde iki büyük Türk bayrağı arasında Ulu Önder Atatürk'ün silueti oluşturuldu. Doğu Tribünü'nde ise "Dün, bugün, yarın, daima Atam izindeyiz" yazıldı.

Galatasaraylı futbolcular da ısınma sırasında üzerinde Atatürk'ün fotoğrafının yer aldığı tişörtler giydi.

Konuk takım da Atatürk'ü andı

Samsunsporlu futbolcular da ısınmaya önünde Atatürk'ün fotoğrafının yer aldığı tişörtlerle çıktı.

Deplasman tribününü dolduran ve özellikle siyah giyen kırmızı-beyazlı taraftarlar, maç öncesi beyaz kartonlar ve büyük bir Atatürk resmiyle koreografi yaptı. Taraftarlar, "Kasımda aşk başkadır çünkü bize ölümsüz bir aşkı anlatır" yazılı pankart açtı.

Ayrıca iki takım seremoniye "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, özlem ve minnetle anıyoruz" yazılı pankartla çıktı. Ayrıca İstiklal Marşı öncesinde saygı duruşunda bulunuldu.