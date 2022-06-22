Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! PSG'nin yıldız orta saha oyuncusu Türkiye'ye geliyor - Son Dakika
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Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! PSG'nin yıldız orta saha oyuncusu Türkiye'ye geliyor

22.06.2022 16:31

Galatasaray, transfer dönemine bomba etkisi yaratacak bir ismi İstanbul'a getirmeye hazırlanıyor. PSG ile anlaşma sağlanırsa Senegalli yıldız orta saha Idrissa Gueye, İstanbul'a ayak basacak.

Galatasaray, başkan Dursun Özbek yönetiminde transferde gaza basmaya hazırlanıyor. Öncelik olarak orta sahayı güçlendirmek isteyen sarı kırmızılıların PSG forması giyen Idrissa Gana Gueye ile ilgilendiği iddia edildi.

GUEYE, TÜRKİYE'DE OYNAMAYA SICAK BAKIYOR

Osman Cengiz'in haberine göre, PSG'nin 2019 yılında Everton'dan 30 milyon euroya transfer ettiği ve sözleşmesinin bitimine 1 yıl kaldığı için satmayı düşündüğü Gueye'ye, Galatasaray talip oldu. Sportif Direktör Cenk Ergün, PSG yönetimiyle görüşme talep etti. Bonservis konusunda anlaşma sağlanırsa yıldız orta saha oyuncusu İstanbul'a gelecek.

Yer yerinden oynayacak! Galatasaray, PSG'nin yıldız orta saha oyuncusunu İstanbul'a getiriyor
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Son Dakika Spor Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! PSG'nin yıldız orta saha oyuncusu Türkiye'ye geliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! PSG'nin yıldız orta saha oyuncusu Türkiye'ye geliyor - Son Dakika
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