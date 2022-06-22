Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! PSG'nin yıldız orta saha oyuncusu Türkiye'ye geliyor

Sokakta yürürken hiç tanımadığı bir adam beline sarıldı, eşinin tepkisi çok sert oldu

Galatasaray, başkan Dursun Özbek yönetiminde transferde gaza basmaya hazırlanıyor. Öncelik olarak orta sahayı güçlendirmek isteyen sarı kırmızılıların PSG forması giyen Idrissa Gana Gueye ile ilgilendiği iddia edildi.

GUEYE, TÜRKİYE'DE OYNAMAYA SICAK BAKIYOR

Osman Cengiz'in haberine göre, PSG'nin 2019 yılında Everton'dan 30 milyon euroya transfer ettiği ve sözleşmesinin bitimine 1 yıl kaldığı için satmayı düşündüğü Gueye'ye, Galatasaray talip oldu. Sportif Direktör Cenk Ergün, PSG yönetimiyle görüşme talep etti. Bonservis konusunda anlaşma sağlanırsa yıldız orta saha oyuncusu İstanbul'a gelecek.