Galatasaray'dan Duran Top Başarısı - Son Dakika
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Galatasaray'dan Duran Top Başarısı

Galatasaray, Süper Lig'de 36 golü duran toplardan atan Cimbom, şampiyonluğu garantiledi.

20.05.2025 11:25
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Trendyol Süper Lig'i şampiyon tamamlamayı garantileyen Galatasaray, sezonda başarılı duran top organizasyonlarıyla fark yarattı.

Süper Lig'in 36. haftasında sahasında Bellona Kayserispor'u 3-0 mağlup eden Galatasaray, topladığı 89 puanla bitime 2 hafta kala mutlu sona ulaştı.

Sarı-kırmızılı takımın şampiyonluğunda duran top organizasyonlarındaki başarısının payı büyük oldu.

Süper Lig'de bu sezon toplam 34 maça çıkan "Cimbom", 87 kez rakip fileleri havalandırırken bu gollerin 36'sı duran top organizasyonları sonucunda geldi.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, 36 golün 12'sini kornerlerin ardından 11'ini penaltıdan, 10'unu serbest vuruşlar sonrasında, 3'ünü ise kullanılan taçların devamında kaydetti.

15 farklı oyuncu duran toplar sayesinde gol attı

Sarı-kırmızılı ekipte bu sezon ligde 15 farklı oyuncu, duran top organizasyonlarını golle sonuçlandırdı.

Galatasaray'da Victor Osimhen, kullanılan duran toplar sonrasında 11 gol kaydederken Nijeryalı santrforu 3'er golle Mauro Icardi, Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez ve Lucas Torreira takip etti.

Michy Batshuayi, Barış Alper Yılmaz ve Alvaro Morata, duran top organizasyonlarında 2'şer kez rakip fileleri havalandırırken Gabriel Sara, Ahmed Kutucu, Yunus Akgün, Roland Sallai, Fernando Muslera ve Mario Lemina da birer gol kaydetti.

Sezonun 16. haftasındaki Trabzonspor maçında Gabriel Sara'nın kullandığı serbest vuruşta rakip oyuncu Ali Şahin Yılmaz, topu kendi ağlarına gönderdi.

Osimhen, duran toplardan 11 gol kaydetti

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, takımda duran top organizasyonları sonucunda en çok gol atan oyuncu oldu.

Süper Lig'de 25 kez fileleri havalandırarak gol krallığında en üst sırada yer alan Osimhen, söz konusu gollerin 11'ini duran toplardan kaydetti.

Nijeryalı santrfor, ligde çıktığı maçlarda penaltıdan 6, serbest vuruş sonrası 3 ve kornerin ardından da 2 gol kaydetti.

Abdülkerim Bardakcı, Sanchez ve Torreira, 9 gol kaydetti

Stoperlerden Abdülkerim Bardakcı ile Davinson Sanchez ve orta saha oyuncusu Lucas Torreira, duran toplarda bu sezon takıma büyük katkı sağladı.

Sarı-kırmızılı ekipte savunma özellikleriyle öne çıkan Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez ve Lucas Torreira, ligdeki karşılaşmalarda duran toplarda üçer kez rakip fileleri havalandırarak takıma 9 gollük katkı sağladı.

Topun başında Sara

"Cimbom", bu sezon ligde özellikle Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara'nın kullandığı duran toplarda rakiplerine büyük tehlike yarattı.

Sara, Galatasaray'ın 36 duran top golünün 13'ünde topun başında yer aldı. Brezilyalı oyuncu, 6 asistle takımına ayrıca katkı sağladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray'dan Duran Top Başarısı - Son Dakika

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