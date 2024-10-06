Galatasaray\'dan Galibiyet Sevinci

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Galatasaray'da, Alanyaspor maçının ardından Yunus Akgün, sarı-kırmızılı taraftarlara 3'lü çektirdi.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray sahasında karşı karşıya geldiği Alanyaspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılı futbolcular ve teknik ekip, maçın ardından tribünlere giderek galibiyeti beraber kutladı. Müsabakada Galatasaray'ın galibiyet golünü kaydeden Yunus Akgün, taraftarların isteğini kırmadı ve kale arkasındaki tribünlere 3'lü çektirdi. - İSTANBUL