Galatasaray'dan Geri Dönüş! - Son Dakika
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Galatasaray'dan Geri Dönüş!

Galatasaray, 1-0 geriye düştüğü maçta Alanyaspor'u 2-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı.

09.03.2025 23:16
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Stat: Gain Park

Hakemler: Yasin Kol, İbrahim Çağlar Uyarcan, Samet Çiçek

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Aliti, Lima, Yusuf Özdemir, Fatih Aksoy (Dk. 84 Janvier), Richard, Cordova (Dk. 72 Hwang), Vilhena, Makouta, Sporar (Dk. 85 Arda Usluoğlu)

Galatasaray: Muslera, Frankowski, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Dk. 71 Sallai), Lemina (Dk. 46 Yunus Akgün), Torreira, Sara (Dk. 90 Kerem Demirbay), Barış Alper Yılmaz, Morata (Dk. 79 Kaan Ayhan), Osimhen (Dk. 90 Ahmed Kutucu)

Goller: Dk. 23 Vilhena (Corendon Alanyaspor), Dk. 51 Aliti (Kendi kalesine), Dk. 62 Osimhen (Galatasaray)

Kırmızı kart: Günay Güvenç (Devre arasında-Yedek kulübesinde) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 27 Barış Alper Yılmaz, Dk. 45+1 Lemina, Dk. 52 Eren Elmalı, Dk. 57 Muslera, Dk. 74 Morata, Dk. 87 Sallai, Dk. 90+4 Ahmed Kutucu (Galatasaray), Dk. 74 Aliti, Dk. 82 Lima (Corendon Alanyaspor)

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, 1-0 geriye düştüğü maçta deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 2-1 yendi.

47. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Cordova, rakip ceza sahasına girerek arka tarafa doğru ortasını yaptı. Yusuf Özdemir'in çaprazdan vuruşunda, kaleci Muslera topu kontrol etti.

51. dakikada Galatasaray beraberliği sağladı. Topla hareketlenen Barış Alper Yılmaz rakip ceza sahasına kadar meşin yuvarlağı sürdükten sonra şutunu çekti. Kaleci Ertuğrul Taşkıran'dan dönen meşin yuvarlak Aliti'ye çarparak ağlarla buluştu: 1-1.

62. dakikada Galatasaray öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın arka direğe ortaladığı meşin yuvarlağı Osimhen kafayla ağlara gönderdi: 1-2.

67. dakikada Galatasaray üçüncü gole çok yaklaştı. Sağ kanattaki Torreira'nın ortaya çıkardığı top, Barış Alper Yılmaz ve rakibinden sekip Osimhen'in önüne geldi. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Ertuğrul Taşkıran'dan döndü.

85. dakikada gelişen Galatasaray atağında Yunus Akgün, topu orta alanda Sara'ya çıkardı. Bu futbolcu, ceza sahası içine koşu yapan Oshimen'i topla buluşturdu. Kaleciyi de geçen Osimhen'in çaprazdan vuruşunda, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

Karşılaşmayı Galatasaray 2-1 kazandı.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Galatasaray, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'dan Geri Dönüş! - Son Dakika

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