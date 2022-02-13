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Galatasaray'dan giden Diagne'den şaşırtan paylaşım: Gel dediler geldim, git dediler gittim - Son Dakika

Galatasaray'dan giden Diagne'den şaşırtan paylaşım: Gel dediler geldim, git dediler gittim

13.02.2022 19:19

Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Mbaye Diagne sosyal medyadan sürpriz bir paylaşım yaptı. Senegalli golcü yaptığı paylaşımda, "Gel dediler geldim, git dediler gittim. Ben iyi ve kötü zamanlarda Galatasaray'ı savunmaya çalıştım. Umarım anlarsınız." dedi.

Yaşadığı sakatlık sonrası Galatasaray'ın sözleşmesini anlaşmalı olarak feshettiği yıldız golcü Mbaye Diagne, Instagram hesabından bir paylaşım yaptı.

"SİZİ SEVİYORUM, YAKINDA GÖRÜŞMEK ÜZERE"

Diagne paylaşımında, "Gel dediler geldim, git dediler gittim. Ben iyi ve kötü zamanlarda Galatasaray'ı savunmaya çalıştım. Umarım anlarsınız. Sizi seviyorum, yakında görüşmek üzere. Sevginin sınırı yok." dedi. Sarı-kırmızılı formayla bu sezon 23 maça çıkan Senegalli futbolcu, 4 gol attı.

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Mbaye Diagne, Galatasaray, Instagram, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'dan giden Diagne'den şaşırtan paylaşım: Gel dediler geldim, git dediler gittim - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Galatasaray'dan giden Diagne'den şaşırtan paylaşım: Gel dediler geldim, git dediler gittim - Son Dakika
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