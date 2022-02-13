Galatasaray'dan giden Diagne'den şaşırtan paylaşım: Gel dediler geldim, git dediler gittim

Yeni düzenleme için ilk sinyal! Temel gıdadaki KDV indiriminden sonra sırada akaryakıt var

Yaşadığı sakatlık sonrası Galatasaray'ın sözleşmesini anlaşmalı olarak feshettiği yıldız golcü Mbaye Diagne, Instagram hesabından bir paylaşım yaptı.

"SİZİ SEVİYORUM, YAKINDA GÖRÜŞMEK ÜZERE"

Diagne paylaşımında, "Gel dediler geldim, git dediler gittim. Ben iyi ve kötü zamanlarda Galatasaray'ı savunmaya çalıştım. Umarım anlarsınız. Sizi seviyorum, yakında görüşmek üzere. Sevginin sınırı yok." dedi. Sarı-kırmızılı formayla bu sezon 23 maça çıkan Senegalli futbolcu, 4 gol attı.