Galatasaray'dan Osimhen'i gölgede bırakacak forvet - Son Dakika
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Spor

Galatasaray'dan Osimhen'i gölgede bırakacak forvet

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Galatasaray, forvet hattını güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırdı. Mauro Icardi'nin sakatlığının ardından gol yollarında sıkıntı yaşamak istemeyen sarı-kırmızılılar, yeni bir santrfor takviyesi için kolları sıvadı. Marcus Rashford için harekete geçen Galatasaray yönetimi, Manchester United'da son dönemde istikrarsız bir performans sergileyen oyuncuyu kadrosuna katmak için görüşmelere başladı.

22.11.2024 10:19  Güncelleme: 10:38
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Mauro Icardi'nin sakatlığının ardından gol yollarında sıkıntı yaşamak istemeyen Galatasaray yönetimi, Manchester United'da son dönemde istikrarsız bir performans sergileyen Marcus Rashford için de harekete geçti.

İngiliz devinde bekleneni veremeyen Rashford için Galatasaray yönetimi Osimhen örneği verdi. Yarım sezon kiralanması durumunda yıldız oyuncunun kendini bulabileceğini ifade eden sarı-kırmızılıların önündeki tek engel Rashford'un ikna olması.

ENGEL ÇIKARMAYACAKLAR

İngiliz basınında yer alan habere göre; Galatasaray yönetimi, Rashford'u ikna edebilirse, Manchester United'ı Icardi ve Osimhen örnekleriyle kısa süre içinde bağlayacak. Hücumda her mevkide oynayabilen Rashford'u çok isteyen Okan Buruk, Dursun Özbek'e bu konudaki niyetini açık açık iletti.

Galatasaray'dan Osimhen'i gölgede bırakacak forvet
Galatasaray\'dan Osimhen\'i gölgede bırakacak forvet

Manchester United, Marcus Rashford, Mauro Icardi, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'dan Osimhen'i gölgede bırakacak forvet - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • ƒ????? ????¸:
    osimhenin küçük oğlu bile olamaz gölgede bırakacakmış 6 0 Yanıtla
  • Volkan null:
    raşford iyi iş yapar götsarayda 0 1 Yanıtla
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