Galatasaray\'dan Osimhen\'i gölgede bırakacak forvet

Spor

Orda Doğu\'da yeni bir anlaşma süreci başlayacak mı?

Mauro Icardi'nin sakatlığının ardından gol yollarında sıkıntı yaşamak istemeyen Galatasaray yönetimi, Manchester United'da son dönemde istikrarsız bir performans sergileyen Marcus Rashford için de harekete geçti.

İngiliz devinde bekleneni veremeyen Rashford için Galatasaray yönetimi Osimhen örneği verdi. Yarım sezon kiralanması durumunda yıldız oyuncunun kendini bulabileceğini ifade eden sarı-kırmızılıların önündeki tek engel Rashford'un ikna olması.

ENGEL ÇIKARMAYACAKLAR

İngiliz basınında yer alan habere göre; Galatasaray yönetimi, Rashford'u ikna edebilirse, Manchester United'ı Icardi ve Osimhen örnekleriyle kısa süre içinde bağlayacak. Hücumda her mevkide oynayabilen Rashford'u çok isteyen Okan Buruk, Dursun Özbek'e bu konudaki niyetini açık açık iletti.