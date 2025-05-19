Galatasaray’dan Şampiyonluk Kutlaması

GALATASARAY Başkanı Dursun Özbek , "Çetin bir sezonu geride bıraktık. Büyük zorlukla kazandığımız bir şampiyonluk. Kazandığımız en önemli şampiyonluk olduğunu düşünüyorum. Bir çok cephede uğraşmak, başarı kazanmak zorundaydık. Sadece yeşil sahalarda değil ama onun dışında da baya uğraşımız oldu" dedi.

Galatasaray, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde bir kutlama düzenlendi. Genel kurul üyelerinin yer aldığı kutlamada başkan Dursun Özbek, açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'de 2024-25 sezonunda kazanılan şampiyonluğun Galatasaray tarihindeki en önemli şampiyonluklardan birisi olduğuna dikkat çeken Özbek, "Bugün çok güzel 3 olayı beraber kutluyoruz. Öncelikle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'mız hepimiz için kutlu olsun. Ulu önderimizin, 19 Mayıs'ı doğum günü olarak kabul etmişti. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu için ilk adımı 19 Mayıs'ta atmıştı. Bugün çok önemli bir gün. Bugüne Galatasaray'ın 25'inci şampiyonluğu ve 5'inci yıldızı da denk geldi. Ayrıca tesisimizi tanıtmak istedik. Tesisimiz yaklaşık 1.5 aydır hizmet veriyor. Hizmetin özellikle sahaların, konaklamaların takımımıza güç kattığını her beraber gördük. Oyuncularımızın performansı buraya geldikten sonra son derece üst seviyeye çıktı. Başarıyı da beraberinde getirdi. Çetin bir sezonu geride bıraktık. Büyük zorlukla kazandığımız bir şampiyonluk. Kazandığımız en önemli şampiyonluk olduğunu düşünüyorum. Bir çok cephede uğraşmak, başarı kazanmak zorundaydık. Sadece yeşil sahalarda değil ama onun dışında da baya uğraşımız oldu. Zor işlerin keyfi de büyük oluyor. Bu şampiyonluğumuzun böyle bir güne denk gelmesi çok önemliydi. Ben bu şampiyonluğun bütün camiama armağan olmasını istiyorum. Bu şampiyonluğun oluşmasındaki en büyük etken tabii ki teknik heyetimiz ve sporcularımız, bize büyük destek veren taraftarımız, genel kurul üyelerimiz. Özellikle yönetim kuruluna destek veren, bizi cesaretlendiren genel kuruluma da teşekkür gönderiyorum" diye konuştu.

'FLORYA ARTIK BUGÜNKÜ FUTBOL EKONOMİSİNE CEVAP VERECEK DURUMDA DEĞİLDİ'

Florya Metin Oktay Tesisleri'nin kendileri için çok önemli olduğunu ancak bugünkü futbol ekonomisine cevap verecek durumda olmadığını belirten Dursun Özbek, "Şu anda önünde olduğumuz bina ve 2 tane nizamı futbol sahası 30 dönüm üzerinde bulunuyor. Projemizin yüzde 60'lık, 70'lik kısmı. Arkaya doğru baktığınız zaman 100 dönüm daha bize ait olan arazimiz var. Bu 100 dönüm üzerinde de altyapı tesislerinin inşaatına önümüzdeki ay başlıyoruz. 4 tane futbolcu sahası ve maç oynamak için tribünlü bir saha yapıyoruz. 6, 8 ay arasında o tesislerin inşaatı da bitmiş olacak. Buradaki yerleşkemizi tamamlamış olacağız. Futbol ekonomisinin geldiği yer, büyümesi, gelişmesi bizim bu tesisi de yapmamıza sebep olan hususlardan bir tanesidir. Florya çok önemliydi, çok büyük anılarımız var ama Florya artık bugünkü futbol ekonomisine cevap verecek durumda değildi. Onun için Florya'yı da en güzel şekilde değerlendiriyoruz. Burayı da futbolumuzun yeni mabedi olarak genel kurulu üyelerimize, taraftarlarımıza daha iyi, büyük bir Galatasaray seyredebilmesi için hizmetine açmak adına büyük gayret sarf ediyoruz" ifadelerini kullandı.