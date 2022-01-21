Galatasaray'dan Trabzonspor maçı öncesinde zemin önlemi

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 23 Ocak Pazar günü Trabzonspor'u konuk edecek Galatasaray, beklenen kar yağışına karşı Nef Stadı'nda zemin önlemi aldı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Maç günü beklenen yoğun kar yağışı ihtimali gözetilerek, mücadelenin sağlıklı koşullarda oynanması adına, başta stadyum zemininin korunması olmak üzere gerekli tüm tedbirler kulübümüzce alınmıştır." denildi.