Galatasaray'dan Zor Galibiyet - Son Dakika
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Galatasaray'dan Zor Galibiyet

Galatasaray, Göztepe'yi 2-1 yenerek puan farkını 11'e çıkardı; Okan Buruk kazanma odaklı.

04.01.2025 23:17
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Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında konuk ettiği Göztepe'yi 2-1 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, her maçı kazanmak istediklerini söyledi.

Okan Buruk, müsabakanın ardından RAMS Park'ta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Lige verilen ara sonrası ilk maça çıkmanın zor olduğunu belirten Okan Buruk, "Rakibimizin oyunu, beklediğimiz gibi oldu. Uzun toplarla gelmeye çalıştılar. Top bizdeyken de kalitemizi daha fazla sahaya yansıtmamız gerekiyordu. İkinci yarıda da uzun topla oynamaya başladık. Biraz orada sıkıntı yaşadık. Maçı kazanmak çok önemliydi. Çok güzel maç değildi. Bu tür bir oyuna karşı yapacağınız bir şey olmuyor. Daha kaliteli bir oyun oynayabilirdik. Maçta çok fazla uzun pas vardı. İlk yarıda fazla pozisyon vermedik. Rakibimiz, ilk yarıda pozisyonu güzel bitirdi. Bizim için önemli olan 3 puanı almaktı. Puan farkını 11'e çıkardık. Hep kazanmak istiyoruz. Bugün de maça göre oynayarak kazandık." ifadelerini kullandı.

Takımda stresin olmaması gerektiğini dile getiren Okan Buruk, "Önde olan biziz. Rahatlama da olmamalı. Dengeyi bulmalıyız. Ciddiyetle maça çıkmalıyız. Rakibimize bakmadan kazanıp yolumuza devam edeceğiz. Bugün zor maç oldu. Göztepe, bu ligin oynaması zor takımlarından biri. Championship maçı gibiydi. Top sürekli havadaydı. Topu yere indirdiğimizde iyi işler yaptık. Bu maçı kazanacağımız kadar oynadık." diye konuştu.

"İlkay Gündoğan iyi bir Galatasaraylı"

İlkay Gündoğan'ı her takımın isteyebileceğine değinen Buruk, "İlkay, iyi bir Galatasaraylı. Bir gün Galatasaray formasını giyerse taraftarları sevindirir. Şu anda Manchester City'de oynuyor. Sezon sonuna kadar da orada devam edecek. Bugün Sara'nın performansı müthişti. Orta sahalarımızın hakkını vereyim. Mauro Icardi sakatlanınca onun profiline yakın ama daha hareketli bir oyuncu bakıyoruz. Hem kanatlarda hem merkezde kullanabileceğimiz bir oyuncu istiyoruz. Elimdeki oyunculardan çok memnunum. Avrupa'da ve kupada başarı sağlamak için kadronun geniş olması gerekiyor. Savunmaya ve hücuma takviye yapmak istiyoruz." dedi.

Transferin dinamik özelliğine dikkati çeken tecrübeli teknik adam, sözlerini şöyle tamamladı:

"Eyüpsporlu oyunculardan Ahmed Kutucu ve Berke Özer ile görüşmedik. Muslera da bizim için önemli biri. Soyunma odası için özellikle çok önemli. Ben burada 2 sene geçirdim ve bu süreçte bu oyuncularla başarılı oldum. Bu oyuncular, kadronun temelini oluşturuyor. Biz, onunla devam etmek isteriz. Birçok oyuncumuz bizim için çok önemli. Her oyuncumuzla devam etmek isteriz. Çok karakterli bir oyuncu grubum var. İnsanlar bazen oyuncuları değiştirelim istiyor ama süreklilik önemli."

Kaynak: AA

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