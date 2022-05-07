Galatasaray, deplasmanda Başakşehir'le golsüz berabere kaldı - Son Dakika

Başakşehir ile Galatasaray, Süper Lig'in 36. haftasında Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadele 0-0 sona erdi.
Karşılaşmaya etkili başlayan Galatasaray ilk dakikalarda yakaladığı fırsatları değerlendiremedi. İkinci yarıda oyunun mutlak hakimi olan Başakşehir ise Fernando Muslera'yı geçmeyi başaramadı. Uruguaylı kaleci kalesinde adeta devleşirken takımının aldığı 1 puanda büyük pay sahibi oldu. Golsüz eşitlikle sona eren maçın ardından Galatasaray puanını 48'e çıkararak 13., Başakşehir ise 61 puanla 4. sırada yer aldı.
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