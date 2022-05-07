Galatasaray, deplasmanda Başakşehir'le golsüz berabere kaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Galatasaray, deplasmanda Başakşehir'le golsüz berabere kaldı

07.05.2022 21:18

Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, deplasmanda Başakşehir'le golsüz berabere kaldı. Bu sonuçla sarı-kırmızılıların galibiyet hasreti iki maça yükselirken, Başakşehir ise puanını 61'e çıkartarak 4. sırada yer aldı.

Başakşehir ile Galatasaray, Süper Lig'in 36. haftasında Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadele 0-0 sona erdi.

İstanbul'da sessiz gece! Galatasaray ile Başakşehir puanları paylaşt

BAŞAKŞEHİR, MUSLERA'YI GEÇEMEDİ

Karşılaşmaya etkili başlayan Galatasaray ilk dakikalarda yakaladığı fırsatları değerlendiremedi. İkinci yarıda oyunun mutlak hakimi olan Başakşehir ise Fernando Muslera'yı geçmeyi başaramadı. Uruguaylı kaleci kalesinde adeta devleşirken takımının aldığı 1 puanda büyük pay sahibi oldu. Golsüz eşitlikle sona eren maçın ardından Galatasaray puanını 48'e çıkararak 13., Başakşehir ise 61 puanla 4. sırada yer aldı.

İstanbul'da sessiz gece! Galatasaray ile Başakşehir puanları paylaşt
YORUMLAR
500
Başakşehir-Galatasaray maçından gol sesi çıkmadı Başakşehir-Galatasaray maçından gol sesi çıkmadı Başakşehir, Galatasaray kalesini ablukaya aldı! Sarı-kırmızılılar yarı alanından çıkamıyor Başakşehir, Galatasaray kalesini ablukaya aldı! Sarı-kırmızılılar yarı alanından çıkamıyor

Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Başakşehir, Muslera, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, deplasmanda Başakşehir'le golsüz berabere kaldı - Son Dakika


Son Dakika
21:18 Galatasaray, deplasmanda Başakşehir'le golsüz berabere kaldı
20:58 Ülkemizde 7 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 11 kişi vefat etti, bin 661 yeni vaka tespit edildi
20:40 Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce CHP'ye kapıları kapattı: Diğer partilere başarılar diliyorum
20:32 İmamoğlu'nun Karadeniz ziyaretinde çalan müziğin sahibi İsmail Türüt isyan etti: Dava açacağım
20:31 Beşiktaş'ın derbi kadrosu netleşti! Yıldız futbolcuların olmayışı dikkatlerden kaçmadı
20:30 Ekrem İmamoğlu'na en sert tepkiyi Fenerbahçeli Fazıl Say verdi: Sen anca Rize vekili olursun
20:23 ABD'li bilgisayar tamircisi, Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın yarı çıplak görüntülerinin nasıl ortaya çıktığını anlattı!
20:21 İmamoğlu'nun Koç'a verdiği cevabı ortalığı karıştırdı! Fenerbahçeli taraftar küplere bindi
19:32 Ekrem İmamoğlu, kendisi hakkında sert konuşan Koç'a cevap verdi: İktidara toz kondurmamasını camianın takdirine bırakıyorum
19:02 Trabzonsporluları deliye döndürecek pankart!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2022 21:25:23. #1.12#
SON DAKİKA: Galatasaray, deplasmanda Başakşehir'le golsüz berabere kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement