Galatasaray, deplasmanda Başakşehir'le golsüz berabere kaldı - Son Dakika

Başakşehir ile Galatasaray, Süper Lig'in 36. haftasında Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadele 0-0 sona erdi.

BAŞAKŞEHİR, MUSLERA'YI GEÇEMEDİ

Karşılaşmaya etkili başlayan Galatasaray ilk dakikalarda yakaladığı fırsatları değerlendiremedi. İkinci yarıda oyunun mutlak hakimi olan Başakşehir ise Fernando Muslera'yı geçmeyi başaramadı. Uruguaylı kaleci kalesinde adeta devleşirken takımının aldığı 1 puanda büyük pay sahibi oldu. Golsüz eşitlikle sona eren maçın ardından Galatasaray puanını 48'e çıkararak 13., Başakşehir ise 61 puanla 4. sırada yer aldı.