Galatasaray Derbiyi Kazandı

Spor

Salon: BJK Fibabanka

Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Yiğit Gönültaş, Batuhan Mert Gül

Beşiktaş: Evans 17, Winterburn 16, Elif Bayram 2, Fagbenle 18, Krajisnik 14, Pelin Gülçelik 2, Melek Uzunoğlu 2

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Vanloo 15, Gökşen Fitik 6, Zandalasini 2, Fraser 23, Li 8, Selin Rachel Gül 2, Sude Yılmaz, Ayşegül Günay Aladağ 6, Ayşe Cora, Derin Erdoğan 8, Meltem Yıldızhan, Holingsvorth 4

1. Periyot: 17-14

Devre: 41-31

3. Periyot: 61-56

Beş faulle çıkan: 39.38 Pelin Gülçelik (Beşiktaş)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, 18 sayı geriye düştüğü derbide Beşiktaş'ı deplasmanda 74-71 mağlup etti.

Bu sonuçla Galatasaray, ligde 7. galibiyetini aldı. Beşiktaş ise 4. yenilgisini yaşadı.

Beşiktaş, boyalı alandan 14 sayı kaydettiği ilk periyodu 17-14 önde tamamladı.

İkinci çeyreğin başında 9-0'lık seri yakalayan siyah-beyazlı takım, 12. dakikada skoru 26-14'e getirdi. Skor üretmekte zorlanan Galatasaray Çağdaş Faktoring karşısında Fagbenle ve Evans ile üst üste basketler bulan Beşiktaş, 17. dakikada farkı 18 sayıya kadar çıkardı: 39-21.

Kalan bölümde sarı-kırmızılılar, peş peşe kaydettiği sayılarla toparlandı ve farkı 10 sayıya çekti. Beşiktaş, soyunma odasına 41-31 üstün gitti.

Galatasaray, ikinci periyodun sonunda yakaladığı ivmeyi üçüncü çeyreğe de taşıdı. Li ve Fraser ile etkili olan sarı-kırmızılılar, 29. dakikada farkı 1 sayıya kadar indirdi: 52-51. Kalan kısa sürede serbest atışlardan sayılar bulan Beşiktaş, son çeyreğe 61-56 önde girdi.

Dördüncü çeyrekte Beşiktaş, Fagbenle'nin skorer oyunuyla 24. dakikada farkı 9 sayıya kadar yükseltti: 71-62. Özellikle dış atışlardan bulduğu basketlerle 10-0'lık seri yakalayan Galatasaray Çağdaş Faktoring, 38. dakikada ilk kez öne geçti: 71-72. Kalan bölüm büyük bir heyecana sahne oldu. Sarı-kırmızılılar, üst üste atışları değerlendiremeyen Beşiktaş karşısında Fraser'ın bitime 7 saniye kala serbest atış çizgisinden kaydettiği sayılarla karşılaşmadan 74-71 galip ayrıldı.