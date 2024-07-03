Galatasaray, Dries Mertens ile yeni sözleşme imzaladı

Galatasaray, Belçikalı futbolcu Dries Mertens ile yeni sözleşme imzaladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 37 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin 2024-2025 sezonu sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.
Mertens'e gelecek sezon için net 2 milyon 900 bin avro ödeneceği belirtildi.
2022-2023 sezonu başında Galatasaray'a transfer olan Dries Mertens, sarı-kırmızılı ekipte 2 Süper Lig ve 1 Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.
Deneyimli futbolcu, Galatasaray ile tüm kulvarlarda çıktığı 84 maçta 19 gole imza attı.
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