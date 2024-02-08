Galatasaray Engelsiz Aslanlar Balosu ve Paralimpik Akademi Tanıtıldı - Son Dakika
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Spor

Galatasaray Engelsiz Aslanlar Balosu ve Paralimpik Akademi Tanıtıldı

Galatasaray Engelsiz Aslanlar Balosu ve Paralimpik Akademi Tanıtıldı

Galatasaray Kulübü, 29 Şubat'ta düzenleyeceği Engelsiz Aslanlar Balosu ve Galatasaray Paralimpik Akademi projesinin tanıtımını yaptı. Tanıtım toplantısında konuşan Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in eşi Mesude Özbek, kulübün tekerlekli sandalye basketbol takımının başarılarına dikkat çekerek, desteklerinin devam edeceğini belirtti. Engelsiz Aslanlar Balosu'nun 29 Şubat'ta Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirileceğini duyuran Özbek, paralimpik branşların gelişimine katkı sağlayacak bir buluşmanın arifesinde olduklarını ifade etti. Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nın başantrenörü Sedat İncesu ise Galatasaray Paralimpik Akademi projesiyle milli sporcular yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

08.02.2024 13:09
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Galatasaray Kulübünün 29 Şubat'ta gerçekleştireceği Engelsiz Aslanlar Balosu ve uygulamaya koyduğu Galatasaray Paralimpik Akademi projesinin tanıtımı yapıldı.

RAMS Park'ta gerçekleştirilen tanıtım toplantısında Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in eşi Mesude Özbek, sarı-kırmızılı kulübün yönetim kurulu basın sözcüsü Rıza Tevfik Morova ve Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Başantrenörü Sedat İncesu, konuşma yaptı. Başkan Özbek de toplantıyı salonda takip etti.

Mesude Özbek, kulüp bünyesindeki tekerlekli sandalye basketbolunun önemli başarılara imza attığını vurgulayarak, başarıların devam etmesi için ellerinden gelen desteği vermeye çalıştıklarını belirtti.

Engelsiz Aslanlar Balosu'nun 29 Şubat'ta Çırağan Sarayı'nda yapılacağını aktaran Özbek, şöyle konuştu:

"Biz 'Bu takımda senden bir parça var' diyerek başladığımız bu yolda tekerlekli sandalye basketbol takımımızı onurlandıracak ve Galatasaray Paralimpik Akademi sayesinde, paralimpik branşların ülkemizdeki ve dünyadaki yerini geliştirecek bir buluşmanın, Engelsiz Aslanlar Balosu'nun arifesindeyiz. Bu vesileyle sporun yalnızca büyük kitlelerin takip ettiği endüstrileşmiş bir branştan ibaret olmadığını, sportif ruhun mücadeleye dayalı olduğunu hiç unutmamak gerektiğini biliyoruz. Engelleri ortadan kaldırabilme gücüne sahip paralimpik branşların, bu ruhu korumasında önemi büyüktür. Candan bir çabayla ve birleştirici bir farkındalıkla çıktığımız bu yolda, bu yılki Engelsiz Aslanlar Balomuz 29 Şubat'ta Çırağan Sarayı'nda düzenlenecek. Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'mızı, Cumhuriyet'imizin ikinci asrında da aynı şevkle ve ilk günkü heyecanımızla desteklemek için sizleri bu özel gecede beraber olmaya davet ediyoruz."

Rıza Tevfik Morova da Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nın kulübün 100. kuruluş yıl dönümü olan 2005 yılında kurulduğunu belirterek, "Takımımız 18 sene içinde 21 şampiyonlukla bir rekor kırdı. Kuruluşundan bu yana peşinde olduğu için sevgili hocama da çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda milli takım hocalığı da yapıyor. Son 3 senedir biraz geriden gidiyoruz ama bu sene itibarıyla yeniden bir atağa kalktık. Bu sene iyi bir takım kurduk. Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıktık. Orada final oynamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de spor yapabilecek yaklaşık 3 milyon engellenin bulunduğunu aktaran Morova, Galatasaray Paralimpik Akademi projesiyle milli sporcular yetiştirmek istediklerini söyledi.

Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Başantrenörü Sedat İncesu, hayata geçirmeye çalıştığı projeyle ilgili bilgi vererek, desteklerinden dolayı Dursun Özbek, Mesude Özbek ve sarı-kırmızılı kulübün yönetim kuruluna teşekkür etti.

Kaynak: AA

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